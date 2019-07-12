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- 16:13 Допрос генпрокурора: Сарган объяснила, чего НАБУ хочет от Луценко
Допрос генпрокурора: Сарган объяснила, чего НАБУ хочет от Луценко
В понедельник, 15 июля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вызван на допрос в НАБУ в качестве свидетеля по делу, касающемуся участника Евромайдана Ивана Бубенчика.
«Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика прокурорам во главе с куратором — заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования», — пишет на своей страничке в соцсетях пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, поводом для такого решения, принятого в апреле 2018 года, стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчики. При этом Лариса Сарган добавила, что Юрия Луценко допросят в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших — Горошинского, который защищал «беркутовцев» и экс-президента Виктора Януковича.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замгенпрокурора Анжела Стрижевская объясняла, что Бубенчику правильно инкриминировать только статью 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
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