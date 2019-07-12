Происшествия

Одна из девочек была уже синяя и не дышала: на Виннитчине спасли двух тонувших подружек

Еще одной трагедии на воде едва удалось избежать в селе Малая Жмеринка Винницкой области. Три 11-летние подружки тайком от родителей пошли купаться на пруд. Плавать они не умели… Две начали тонуть. К счастью, их спасли очевидцы происшествия. Но одна девочка все еще нуждается в медицинской помощи, ее лечат киевские врачи. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как киевлянин спас 7-летнюю девочку, которая едва не утонула в озере. А на Прикарпатье мужчина ценой своей жизни спас троих детей.

— Мы с отцом приехали из Жмеринки порыбачить. Как вдруг на берегу поднялся переполох, какой-то мужчина закричал: «Там девочки тонут!» — рассказал «ФАКТАМ» 22-летний Артем Кухаренко. — Я — моментально туда. Две девочки барахтались в воде и уже тонули. Поплыл к ним… Одна ушла под воду. Другая держалась на воде из последних сил. Схватил ее за волосы и поплыл к берегу. Тут ко мне на помощь пришел еще один парень. Вдвоем вытащили ребенка из воды. Я стал нырять за второй девочкой, но не мог ее достать…

— Когда отдыхал на берегу в беседке, тоже обратил внимание на девочек, которые купались у другого берега без взрослых, — говорит 27-летний Николай Костылев. — Увидев, что дети тонут, поплыл к ним. Я тоже нырнул несколько раз, пока не нащупал девочку кончиками пальцев. Она была на самом дне. Мой рост 178 сантиметров. Можете представить, какая там глубина… Взял девочку на плечи — и на берег. Там начали откачивать ребенка. Сколько времени это длилось, не помню. Девочка была уже синяя, в состоянии клинической смерти…

22-летний Артем Кухаренко

— Я делал непрямой массаж сердца, Николай — искусственное дыхание, — вспоминает Артем.

— Еще раз десять нажал на грудную клетку и сделал три вдоха, — продолжает Николай. — Удалось запустить сердце 11-летней Ани. «Скорая» приехала быстро. Ее вызвали свидетели ЧП. Кстати, даже медикам сначала сообщили, что один ребенок погиб. Я очень хорошо знаю этих девочек и их родителей. Знаю, что дети втайне от родителей решили искупаться в пруду, хотя и не умели плавать. Одна начала тонуть, и подружка бросилась ей на помощь. Пруд неглубокий, но для купания не подходит. Когда-то там разрыли экскаватором дно и берега. С тех пор на дне осталось много глубоких ям. В одну из них девочки и попали. У меня до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю эту историю.

27-летний Николай Костылев

Артем и Николай признаются, что раньше лишь по телевизору видели, как надо оказывать первую медицинскую помощь. Но оказались в нужном месте в нужное время.

Одна из спасенных девочек, Таня, не пострадала. А вот за жизнь ее подружки до сих пор борются врачи. Сначала медики Жмеринской центральной районной больницы, затем — киевские специалисты.

— Девочку доставили к нам в крайне тяжелом состоянии. Ее сразу же перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Санавиацией были доставлены торакальные хирурги, провели санацию бронхо-легочной системы, — рассказал журналистам ТСН заместитель главного врача Жмеринской ЦРБ Александр Шевчук.

— Мы всем селом помогаем родителям Анечки… Ей предстоит еще долгое и очень дорогостоящее лечение. Сейчас она лечится в Киеве, — говорит Николай Костылев. — Поэтому просим всех неравнодушных людей помочь родным девочки в борьбе за ее жизнь и здоровье. Номер карточки «ПриватБанка» 4149 4991 2385 6708. Получатель — бабушка Ани Людмила Ивановна Бондарь.

Николая Костылева наградили от имени Жмеринского городского совета. А Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области номинировало его и Артема Кухаренко на участие во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года».

Областные спасатели бьют тревогу — ситуация с гибелью людей на водоемах Виннитчины очень напряженная.

— В прошлом году в области утонули 59 человек, среди них четыре ребенка. А по состоянию на 5 июля этого года погибли уже 42 человека, в том числе четверо детей, — сообщил «ФАКТАМ» главный инспектор отдела техногенной безопасности областного главка по чрезвычайным ситуациям подполковник Петр Кушнир. — В первую очередь мы просим людей: будьте осторожны во время отдыха на воде. Не купайтесь в незнакомых местах и после употребления спиртного. Внимательно смотрите за детьми.

Фото предоставлено пресс-службой ГосЧС Украины в Винницкой области



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