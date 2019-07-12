Откопали труп из любопытства: кем оказалась чупакабра, убитая под Полтавой

Происшествия

В селе Ивановка Кобелякского района Полтавской области на днях местный житель Александр Близнюк убил на собственном подворье странного зверя, который спрятался у него в куче дров. В интервью местному изданию «Эхо» мужчина признался, что поднял палку на страшное животное из страха, опасаясь, чтобы оно на него не набросилось первым. Хотя невиданный зверь тогда ему показался лисой — у него также светились глаза при попадании света от наведенного в темноте фонарика, как и у рыжей бестии.

Убив дикое животное, Александр закопал его на окраине села. Но очень скоро весть об этом облетела Ивановку, и группа молодых людей решила из любопытства откопать труп. Парни сравнили его с фотографиями чупакабры в интернете, и им показалось, что это и есть тот самый мифический зверь, которого ловит весь мир. Со своей версией они обратились к районным журналистам, которые и рассказали об этом своим читателям. Сенсационная информация, как обычно, была растиражирована многими СМИ.

Между тем ветеринары и охотники, осмотревшие «чупакабру», разочаровали любителей сенсаций: убитым оказался обыкновенный лис, которого распространенный в дикой природе подкожный клещ сделал лысым. По словам начальника районного отделения Госпродслужбы Сергя Челидзе, анализы показали, что в остальном убитое животное было здоровым и не представляло опасности для людей.

Напомним, в Украине зарегистрировано немало случаев обнаружения загадочных животных, похожих на мифическую южноамериканскую чупакабру. Иногда жертвой хищника становятся овцы, но чаще зверь нападает на клетки с кроликами, на кур и уток. В 2017 году на периодические набеги чупакабры жаловались жители частного сектора Кременчуга Полтавской области.

Фото из еженедельника «Эхо»

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