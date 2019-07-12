«Барселона» купила чемпиона мира за 120 млн евро (видео)

Спорт

Чемпион Испании «Барселона» наконец-то официально оформила переход нападающего «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна, ставшего в прошлом году чемпионом мира. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. С Гризманном заключен контракт на пять лет, а сумма отступных по условиям соглашения составляет 800 млн евро.

«Сине-гранатовые» опубликовали в своем официальном Twitter короткий ролик с 28-летним игроком в футболке клуба и сопроводили его следующей подписью: «Мы ждали этого».

Как сообщает Marca, по условиям контракта Гризманн за пять лет заработает в столице Каталонии 105 млн евро. В первый и второй годы его зарплата в «Барсе» составит 18 млн евро, в третий — 21 млн, в четвертый — 23 млн, в пятый — 25 млн. Таким образом, средняя зарплата Гризманна составит 21 миллион евро — именно столько он зарабатывал в «Атлетико».

Отметим, что в сезоне-2018/2019 Гризманн провел за «Атлетико» 47 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач. За пять лет выступлений в составе мадридского клуба француз выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Атлетико» заплатил «Бенфике» за нападающего Жоау Фелиша 126 млн евро. При этом 19-летний вундеркинд будет выступать в мадридском клубе под 7-м номером, под которым цвета «матрасников» защищал Антуан Гризманн.

Фото ФК «Барселона»

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