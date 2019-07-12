25.74 / 26.04 28.88 / 29.35
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Киев в ожидании апокалипсиса: над столицей — зловеще темное небо (фото)

18:06 12 июля 2019 97
Киев в ожидании апокалипсиса: над столицей заметили зловеще темное небо (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошло резкое ухудшение погоды — поднялся сильный ветер и начался дождь. Напомним, в эти дни в Украине удерживается нетипичная для лета погода.

В сети появились угрожающие фото. Одно из них опубликовала в Facebook Виктория Волык.

В кадре телебашня на улице Мельникова окружена жуткими тучами, а на заднем плане видны полосы дождя.

«Апокалипсис», — назвала снимок его автор.

Перед эти в Украинском Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение из-за грозы в Киеве и столичном регионе.

«В ближайший час и до конца суток 12 июля гроза (І уровень опасности, желтый)», — заявили синоптики.

Напомним, в июне обрушившийся на столичный регион сильный ветер привел к человеческим жертвам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины