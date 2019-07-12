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Киев в ожидании апокалипсиса: над столицей — зловеще темное небо (фото)
В Киеве произошло резкое ухудшение погоды — поднялся сильный ветер и начался дождь. Напомним, в эти дни в Украине удерживается нетипичная для лета погода.
В сети появились угрожающие фото. Одно из них опубликовала в Facebook Виктория Волык.
В кадре телебашня на улице Мельникова окружена жуткими тучами, а на заднем плане видны полосы дождя.
«Апокалипсис», — назвала снимок его автор.
Перед эти в Украинском Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение из-за грозы в Киеве и столичном регионе.
«В ближайший час и до конца суток 12 июля гроза (І уровень опасности, желтый)», — заявили синоптики.
Напомним, в июне обрушившийся на столичный регион сильный ветер привел к человеческим жертвам.
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