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Отказали тормоза: под Полтавой грузовик на полной скорости влетел во двор частного дома (фото)
Жители улиц Центральной и Никитченко в селе Семьяновка, расположенном близ Полтавы, живут, что называется, на пороховой бочке. Объектом повышенной опасности для них является трасса, которая проходит по крутому склону и прямо возле их домов резко расходится направо и налево. И года не проходит, чтобы съезжающая машина не оказалась в чем-то подворье. Лидером в этой печальной статистике является Надежда Вербная. На ее огороде уже оказывался перевернутый грузовик, ее сарай был разрушен многотонным автомобилем, угол дома сносила фура, забор неоднократно ломали проезжающие мимо транспортные средства… В общей сложности, посчитала женщина, за последние 14 лет ее подворье 10 раз «ловило» автотранспорт, не вписавшийся в поворот. К счастью, обходилось без жертв.
Чтобы уменьшить подобные риски, дорожники перед жилыми домами насыпали специальный земляной вал. Но и он в пятницу, 12 июля, не спас от разрушений одно из частных домовладений. В этот раз не повезло соседу Надежды Вербной Святославу Дяченко. Неуправляемый многотонный автомобиль, груженный дровами, на большой скорости влетел во двор, смяв на своем пути металлический забор и два дерева. Слава Богу, его задержал абрикос, растущий в трех метрах от дома. Чудом спаслась 16-летняя дочка хозяина, которая находилась в это время в своей комнате.
Девушка отделалась испугом. Водитель грузовика пострадал — его госпитализировали с травмами грудной клетки. С слов шофера, на спуске у автомобиля отказали тормоза. Чтобы не налететь на бабушку с маленьким внуком, которые появились на его пути, он резко вывернул руль влево и остановился уже во дворе чужого дома…
А в Киеве в этот же день тормоза отказали у трамвая. Недалеко от станции метро «Черниговская» трамвай потерял управление. Пассажиры в панике начали выламывать двери и выпрыгивать прямо на ходу.
«ФАКТЫ» также сообщали о смертельнос ДТП на Прикарпатье. 10 июля на трассе Стрый — Черновцы — Мамалыга произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Focus и Kia Sportage. В аварии погибли маленькие дети.
Еще одна жуткая авария на днях произошла на 387-м километре трассы Киев — Одесса. Там столкнулись два груженых зерновоза.
Фото: сайт 0532ua
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