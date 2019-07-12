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Супербитва между Надалем и Федерером на Уимблдоне собрала десятки знаменитостей (фото)
В пятницу, 12 июля, в Лондоне на кортах Уимблдона яблоку негде было упасть. В полуфинале одного из самых престижных теннисных турниров в мире сошлись легендарные спортсмены Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Последний раз на Уимблдоне они выясняли отношения на корте в 2008 году. Неудивительно, что суперсхватка двух королей современного тенниса привлекла внимание стольких болельщиков.
Прибыли звезды кино, поп-музыки, футбола, а также младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа со своим мужем. Но лучше один раз увидеть… «ФАКТЫ» предлагают фоторепортаж с трибун Уимблдона.
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А результат поединка не заставит себя долго ждать.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»