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Спорт

Супербитва между Надалем и Федерером на Уимблдоне собрала десятки знаменитостей (фото)

19:55 12 июля 2019 95
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 12 июля, в Лондоне на кортах Уимблдона яблоку негде было упасть. В полуфинале одного из самых престижных теннисных турниров в мире сошлись легендарные спортсмены Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Последний раз на Уимблдоне они выясняли отношения на корте в 2008 году. Неудивительно, что суперсхватка двух королей современного тенниса привлекла внимание стольких болельщиков.

Прибыли звезды кино, поп-музыки, футбола, а также младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа со своим мужем. Но лучше один раз увидеть… «ФАКТЫ» предлагают фоторепортаж с трибун Уимблдона.

  • Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо
  • Известный британский актер Хью Грант и его супруга Анна Эберштайн в окроткой юбке от Balmain стоимостью 1 200 долларов
  • Хью Грант очень эмоционально комментировал игру, обращаясь к своему коллеге Джуду Лоу
  • Джуд Лоу со своей очаровательной женой Филиппой Коэн
  • Лоу вел себя как истинный джентльмен и любящий супруг
  • Дэвид Бекхэм пришел на игру в этот раз один. Знаменитый футболист не пропускает ни одного интересного поединка на Уимблдоне
  • Звезда культового сериала «Миллиарды» Дэмиен Льюис был с супругой, актрисой Хелен Маккрори
  • Поп-звезда Пикси Лотт появилась в стильном белом брючном костюме под руку со своим женихом, известным манекенщиком Оливером Чеширом
  • Британская певица Леона Льюис позволила себе глубокое декольте
  • Дочь сэра Пола Маккартни, всемирно известный дизайнер одежды Стелла Маккартни и ее супруг, британский издатель Аласдэйр Уиллис
  • Легендарный футбольный тренер сэр Алекс Фергюсон с невесткой
  • Игрок футбольного клуба «Ливерпуль» Трент Александр-Арнольд
  • Популярный голливудский комик Стив Карелл
  • Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппа со своим мужем Джеймсом Мэттьюзом
  • Знаменитый британский певец Клифф Ричард
  • Легенда мирового документального кинематографа сэр Дэвид Аттенборо
  • Культовый американский актер Вуди Харрельсон

А результат поединка не заставит себя долго ждать.

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