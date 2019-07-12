Спорт

Супербитва между Надалем и Федерером на Уимблдоне собрала десятки знаменитостей (фото)

В пятницу, 12 июля, в Лондоне на кортах Уимблдона яблоку негде было упасть. В полуфинале одного из самых престижных теннисных турниров в мире сошлись легендарные спортсмены Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Последний раз на Уимблдоне они выясняли отношения на корте в 2008 году. Неудивительно, что суперсхватка двух королей современного тенниса привлекла внимание стольких болельщиков.

Прибыли звезды кино, поп-музыки, футбола, а также младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа со своим мужем. Но лучше один раз увидеть… «ФАКТЫ» предлагают фоторепортаж с трибун Уимблдона.

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо

Известный британский актер Хью Грант и его супруга Анна Эберштайн в окроткой юбке от Balmain стоимостью 1 200 долларов

Хью Грант очень эмоционально комментировал игру, обращаясь к своему коллеге Джуду Лоу

Джуд Лоу со своей очаровательной женой Филиппой Коэн

Лоу вел себя как истинный джентльмен и любящий супруг

Дэвид Бекхэм пришел на игру в этот раз один. Знаменитый футболист не пропускает ни одного интересного поединка на Уимблдоне

Звезда культового сериала «Миллиарды» Дэмиен Льюис был с супругой, актрисой Хелен Маккрори

Поп-звезда Пикси Лотт появилась в стильном белом брючном костюме под руку со своим женихом, известным манекенщиком Оливером Чеширом

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Дочь сэра Пола Маккартни, всемирно известный дизайнер одежды Стелла Маккартни и ее супруг, британский издатель Аласдэйр Уиллис

Легендарный футбольный тренер сэр Алекс Фергюсон с невесткой

Игрок футбольного клуба «Ливерпуль» Трент Александр-Арнольд

Популярный голливудский комик Стив Карелл

Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппа со своим мужем Джеймсом Мэттьюзом

Знаменитый британский певец Клифф Ричард

Легенда мирового документального кинематографа сэр Дэвид Аттенборо

Культовый американский актер Вуди Харрельсон

А результат поединка не заставит себя долго ждать.

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