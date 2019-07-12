37-летний Федерер выиграл у Надаля супердуэль на Уимблдоне (фото, видео)

Спорт

В пятницу, 12 июля, на одном из четырех турниров серии «Большого шлема» Уимблдоне с призовым фондом 49,43 млн долларов состоялись полуфинальные поединки у мужчин (у женщин трофей оспорят обидчица нашей Элины Свитолиной румынка Симона Халеп и американка Серена Уильямс).

Понятное дело, самое пристальное внимание всего теннисного мира было приковано к поединку звезд мирового тенниса — третьей ракетки мира 37-летнего швейцарца Роджера Федерера (20 трофеев на турнирах «Большого шлема»!) и второго в мировом рейтинге 33-летнего испанца Рафаэля Надаля (18), собравшему на трибунах Всеанглийского клуба множество знаменитостей.

Теннисные легенды не встречались друг с другом на Уимблдоне целых 11 лет. Тогда, 2008-м, их противостояние в финале продлилось целых 4 часа 48 минут и завершилось победой Надаля, прервавшего 65-матчевую (!) победную серию Федерера на травяных покрытиях и вскоре подвинувшего швейцарца с первого места в мировом рейтинге.

2008 год. Федерер поздравляет Надаля с первым триумфом на Уимблдоне

Первый сет нынешней дуэли теннисистов, сообща заработавших за карьеру более 230 млн долларов (Роджер — 123,6 млн, Рафаэль — 109,5 млн), завершился победой Федерера лишь на тай-брейке. Рафа с ответом не задержался, вчистую разгромив швейцарца во второй партии. Третий сет остался за Роджером, который дожал своего давнего оппонента в четвертой партии. В итоге юбилейное, 40-е, очное противостояние легенд тенниса, продолжавшееся более трех часов, завершилось победой Федерера — 7:6 (3), 1:6, 6:3, 6:4.

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В решающем поединке самого престижного теннисного турнира в мире Федерер в воскресенье, 14 июля, сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале одолел в четырех сетах испанца Роберто Баутисту-Агута (23-й) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Напомним, что рекордсмен Уимблдона Федерер выигрывал состязания в пригороде Лондона восемь раз (в 2003-м, 2004-м, 2005-м, 2006-м, 2007-м, 2009-м, 2012-м и 2017 годах), Джокович — четырежды (в 2011-м, 2014-м, 2015-м и 2018-м).

Кстати, финалисты Уимблдона уже гарантировали себе по 1 млн 419 тысяч призовых, а триумфатор турнира пополнит свой банковский счет на миллиона 983 тысячи долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17-летняя украинка Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона.

Фото Getty Images



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