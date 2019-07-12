Джокович — Федерер: где смотреть онлайн финал Уимблдона

Спорт

В воскресенье, 14 июля, в пригороде Лондона, на центральном корте Всеанглийского клуба, определится триумфатор, пожалуй, самого престижного теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдона, призовой фонд которого составляет 49,43 млн долларов.

В мужском финале сойдутся восьмикратный победитель Уимблдона 37-летний швейцарец Роджер Федерер (3-я ракетка мира) и действующий обладатель трофея 32-летний серб Новак Джокович (1-й).

Роджер в прежние годы играл в финалах состязаний в пригороде Лондона 11 раз и в восьми случаях поднимался на вершину, Новак же выиграл четыре из четырех решающих поединков на Уимблдоне.

Что же касается истории очных противостояний швейцарца и серба, то нас ожидает юбилейная, 50-я, дуэль теннисистов. Пока перевес на стороне Джоковича, выигравшего 27 встреч при 22 поражениях. При этом Федерер не может одолеть Новака с ноября 2015 года — четыре неудачи кряду.

В предстоящем финале букмекеры также считают фаворитом серба. К примеру, аналитики конторы William Hill оценивают шансы Джоковича на победу коэффициентом 1,53, Федерера — 2,6.

Уимблдон. Мужской финал

14 июля (воскресенье)

Джокович — Федерер 16:00 «Евроспорт 2»



«Мы все знаем, насколько Роджер хорош, особенно на травяном покрытии. Он любит играть быстро, поэтому трава ему отлично подходит. Он постоянно давит на соперника, поэтому приходится иметь дело с постоянным недостатком времени на ответные действия.

Мы играли с Роджером в нескольких запоминающихся финалах, так что я знаю, чего от него ожидать. Это финал Уимблдона, о таком любой теннисист мечтает с детства, как только берет в руки ракетку. Именно ради этого я боролся. Я хочу испытать это снова", — цитирует Новака Джоковича Mundo Deportivo.

Кстати, триумфатор Уимблдона пополнит свой банковский счет на 2 миллиона 983 тысячи долларов, проигравший довольствуется 1 миллионом 419 тысячами в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Федерер в трехчасовом поединке одолел в полуфинале Уимблдона Надаля.

Фото Getty Images

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