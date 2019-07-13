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Убийство влиятельного «вора в законе» заставило силовиков идти за советом к бандитам
После резонансного убийства влиятельного вора в законе Андо Хромого (Андраника Арутюняна), расстрелянного недавно в Ереване, местная полиция еще плотнее взялась за криминальное подполье, где набирает обороты очередной кровавый конфликт. Об этом пишет «Криминальная Россия».
Покушение на законника по беспределу, без решения сходки, — серьезный проступок, за который положена смерть, так что гибель Арутюняна может спровоцировать новый виток бандитской войны.
Чтобы разобраться в ситуации, силовики даже вынуждены были прибегнуть к помощи «коллег» покойного: сразу нескольких воров и авторитетов вызвали на допрос, где следователи поинтересовались их мнением по поводу произошедшего. Некоторые стали отнекивается — мол, знать ничего не знаем. Другие выдвинули самые разные версии — например, о чьей-то личной мести за давнее оскорбление.
Стало складываться впечатление, что воры сами не понимают, в чем дело, и подозревают подставу.
Впрочем, многие представители теневого мира говорят, что все гораздо проще: сейчас вновь разворачивается давнее противостояние воров Еревана и Ленинакана (ныне Гюмри), и Андо незадолго до гибели оскорбил гюмрийского законника Запа (Андраника Согояна), так что его смерть стала одновременно местью и актом устрашения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный «вор в законе» Гули неожиданно нагрянул в Баку, стали известны версии его приезда.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!