Мир

Убийство влиятельного «вора в законе» заставило силовиков идти за советом к бандитам

После резонансного убийства влиятельного вора в законе Андо Хромого (Андраника Арутюняна), расстрелянного недавно в Ереване, местная полиция еще плотнее взялась за криминальное подполье, где набирает обороты очередной кровавый конфликт. Об этом пишет «Криминальная Россия».

Покушение на законника по беспределу, без решения сходки, — серьезный проступок, за который положена смерть, так что гибель Арутюняна может спровоцировать новый виток бандитской войны.

Чтобы разобраться в ситуации, силовики даже вынуждены были прибегнуть к помощи «коллег» покойного: сразу нескольких воров и авторитетов вызвали на допрос, где следователи поинтересовались их мнением по поводу произошедшего. Некоторые стали отнекивается — мол, знать ничего не знаем. Другие выдвинули самые разные версии — например, о чьей-то личной мести за давнее оскорбление.

Стало складываться впечатление, что воры сами не понимают, в чем дело, и подозревают подставу.

Впрочем, многие представители теневого мира говорят, что все гораздо проще: сейчас вновь разворачивается давнее противостояние воров Еревана и Ленинакана (ныне Гюмри), и Андо незадолго до гибели оскорбил гюмрийского законника Запа (Андраника Согояна), так что его смерть стала одновременно местью и актом устрашения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный «вор в законе» Гули неожиданно нагрянул в Баку, стали известны версии его приезда.

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