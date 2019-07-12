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Известный «вор в законе» Гули неожиданно вернулся в Азербайджан: названы версии его приезда в Баку

46-летний «вор в законе» Надир Салифов по кличке Лоту Гули прилетел в столицу Азербайджана Баку. Причины его визита на родину не раскрываются. При этом отмечается, что теперь над ним нависла угроза снова попасть за решетку, пишет Ura.ru.

Как известно, влиятельный криминальный авторитет и один из кандидатов на титул «босса всех боссов» — главного мафиози России — Надир Салифов, отсидев 22 года за решеткой и освободившись досрочно, отправился в Стамбул.

После политического сближения России и Турции для Гули появился риск депортации в Россию, из-за чего ему пришлось переехать в ОАЭ, откуда он продолжил управлять группировками по Сети.

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После ареста в России 64-летнего Захария Калашова (Шакро Молодой), Гули стал одним из претендентов на участие в переделе криминальной власти в стране.

По данным российских СМИ, деятельность его сторонников за последнее время в РФ усилилась, особенно в Москве и Свердловской области.

Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что Надир Салифов был отправлен МВД РФ в международный розыск по линии Интерпола. Поводом для этого стало то, что Гули, по мнению правоохранителей, с целью получения выкупа, находясь в колонии, организовал похищение бизнесмена в Москве.

Стоит отметить, что, несмотря на сопротивление других криминальных кланов и неустанную работу правоохранителей, позиции Салифова в теневом мире по-прежнему достаточно прочны, хотя в последнее время он и понес определенные потери. Так, по некоторым сведениям, едва ли не все крупные российские рынки так или иначе обложены данью людьми, связанными с Гули.

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Причина приезда Гули в Баку не известны. По одной из версий, к нему тоже появились вопросы у властей. По другой, у него, этнического азербайджанца, появились некие интересы или проблемы, требующие личного присутствия. Также обсуждается вероятность того, что Лоту Гули удалось каким-то образом обеспечить себе беспроблемное пребывание в азербайджанской столице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года «вор в законе» Гули начал войну в РФ: его киллеры расстреляли «авторитета».

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