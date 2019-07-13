Происшествия

В аэропорту "Киев" самолет "не вписался" в посадочную полосу: подробности инцидента

В аэропорту «Киев» («Жуляны») произошло ЧП с самолетом авиакомпании «Белавиа» сообщением «Киев-Минск». Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел вечером 12 июля, сообщили в соцсети очевидцы.

Одна из пассажирок выложила в Instagram фото с места инцидента, отметила, что пилот успел затормозить, чтобы избежать столкновения с ограждением.

«Но фонари на поле все-таки немного помяли», — написала она.

В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о ЧП, заявив, что рейс B2847 из Минска должен был приземлиться в 23.40, однако при посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров.

Напомним, ранее в этом аэропорту произошло другое ЧП — упавший с багажной тележки шкаф серьезно травмировал молодую девушку. «ФАКТЫ» сообщали подробности инцидента.



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