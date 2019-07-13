Обстрел здания телеканала «112 Украина» квалифицировали как теракт

Происшествия

В полиции Киева квалифицировали как террористический акт ночной обстрел здания телеканала «112 Украина» по улице Зоологической в Шевченковском районе. На данный момент материалы дела переданы в СБУ для дальнейшего расследования.

Операция «Перехват» по задержанию злоумышленников, применивших для обстрела здания гранатомет, продолжается. Одновременно взрывотехники обследуют обнаруженный на месте инцидента отстрелянный тубус гранатомета.

В полиции уточнили, что информация об инциденте под телеканалом поступила на телефонную линию «102» в 3:40 13 июля.

Пострадавших среди сотрудников телеканала нет.

«Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 258 „Террористический акт“) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Напомним, обстрел здания телеканала, связанного с Виктором Медведчуком, произошел после того, как в Москве провели так называемый «телемост» с участием украинцев. Также это случилось накануне премьеры скандального фильма Оливера Стоуна о войне на Донбассе «В борьбе за Украину».

Кстати, за проведение телемоста 12 июля телеведущего Андрея Малахова внесли в «Чистилище» «Миротворца».

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