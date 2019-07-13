- 11:15 А поговорить? Журналистам запретили задавать вопросы Зеленскому во время поездки в Херсонскую область
- 11:14 Боевики "ЛНР" решили раздавать звания городам: что придумал Пасечник
- 10:48 Ударил себя по лицу рукой соперника: дикая симуляция в матче Кубка Африки
- 10:25 Обстрел здания телеканала «112 Украина» квалифицировали как теракт
- 10:04 «Динамо» — «Брентфорд»: онлайн-видеотрансляция матча
- 09:49 «В Чернобыле есть действительно опасные места»: журналист из Донецка стал гидом по Зоне отчуждения
- 09:48 В аэропорту "Киев" самолет "не вписался" в посадочную полосу: подробности инцидента
- 09:12 После скандального телемоста "Надо поговорить" телеведущего Малахова внесли в базу "Миротворца"
- 08:42 Ярош предложил странный способ "отомстить итальянцам" за приговор Маркиву
- 08:39 Джокович — Федерер: где смотреть онлайн финал Уимблдона
- 08:28 Отдых на каникулах: как играючи выучить иностранный язык
- 07:59 В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина": фото и видео с места ЧП
Обстрел здания телеканала «112 Украина» квалифицировали как теракт
В полиции Киева квалифицировали как террористический акт ночной обстрел здания телеканала «112 Украина» по улице Зоологической в Шевченковском районе. На данный момент материалы дела переданы в СБУ для дальнейшего расследования.
Операция «Перехват» по задержанию злоумышленников, применивших для обстрела здания гранатомет, продолжается. Одновременно взрывотехники обследуют обнаруженный на месте инцидента отстрелянный тубус гранатомета.
В полиции уточнили, что информация об инциденте под телеканалом поступила на телефонную линию «102» в 3:40 13 июля.
Пострадавших среди сотрудников телеканала нет.
«Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 258 „Террористический акт“) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Напомним, обстрел здания телеканала, связанного с Виктором Медведчуком, произошел после того, как в Москве провели так называемый «телемост» с участием украинцев. Также это случилось накануне премьеры скандального фильма Оливера Стоуна о войне на Донбассе «В борьбе за Украину».
Кстати, за проведение телемоста 12 июля телеведущего Андрея Малахова внесли в «Чистилище» «Миротворца».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!