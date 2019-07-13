Мир

Танки не пройдут: Польша создает специальный полк для охраны границы с Россией

Польша создает противотанковый полк. По словам министра национальной обороны страны Мариуша Блащака, он будет сформирован в городе Сувалки (Подляшское воеводство) на базе уже существующего 14-го Сувальского дивизиона противотанковой артиллерии. Напомним, Польша поддержала Украину в ПАСЕ в вопросе возвращения в Ассамблею российской делегации.

По словам министра в комментарии Польскому радио, решение о создании противотанкового полка призвано исправить ошибки предыдущего правительства, расформировавшего полк и уменьшившего количество военных в Сувалках.

Сувальский коридор является важным пунктом на карте безопасности Европы, поскольку граничит как с Литвой, так и с Калининградской областью России, поэтому является одной из потенциальных горячих точек в Европе в случае российской агрессии.

«Как известно, в Латвии развернутые польские войска. Нам важно, чтобы этот союз был фундаментом для безопасности наших государств на восточном фланге НАТО», — заявил министр.

В СМИ уже появились прогнозы, что Сувальский полк ожидает существенная модернизация, поскольку в настоящее время он располагает в основном устаревшими советскими мобильными противотанковыми ракетными комплексами «Малютка» на бронированных машинах БРДМ-2.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что еще 2 года назад Россия сосредоточила у своих западных границ мощную группировку из 250 тысяч военных.

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