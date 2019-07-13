Происшествия

Два ребенка погибли под Ровно в результате взрыва неизвестного предмета

В субботу, 13 июля, около полудня работники скорой помощи сообщили в полицию о том, что в селе Смига Дубенского района в результате взрыва погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.

— Предварительно установлено, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего местного жителя, а погибшие дети — внуки соседа, пришедшие в гости к дедушке, которого на тот момент дома не было. Известно, что мужчина, у которого произошел взрыв, любил собирать разный металлолом и что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами, — сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа полиции и саперы.

Каким образом дети попали в подсобку соседа и пострадал ли он сам, пока не сообщается.

По информации местных изданий, взрыв неустановленного предмета произошел при попытке открыть сейф, который находился в хозяйственной постройке. При этом были повреждены двери и окна здания.

Напомним, 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех лет до 16 лет. Предположительно взорвалась граната к гранатомету ВОП-25.

Фото из архива

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