Политика

Украина ввела новые правила для въезда подростков из Крыма: что нужно знать

Ребенок, не достигший 16-летнего возраста, сможет выехать из аннексированного Крыма, предъявив на пунктах пропуска свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.

Так, вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 474, которое вносит изменения в порядок перемещения через украинские пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом детей, которые не достигли 16-летнего возраста. Об этом сообщают в представительстве президента Украины в АРК.

Согласно постановлению, Кабмина, теперь ребенок, не достигший 16-летнего возраста, сможет выехать из аннексированного Крыма для оформления паспорта Украины и паспорта Украины для выезда за границу, предъявив на КПВВ свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.

После подачи всех необходимых документов в подразделения Государственной миграционной службы ребенок в сопровождении родителей сможет вернуться в Крым и ожидать изготовления своих паспортных документов.

Выезд из Крыма будет осуществляться на основании согласия работника Госпогранслужбы, а въезд — на основании установленной справки территориального подразделения ГМС, которая будет выдаваться по месту обращения ребенка.

Ранее выезд из Крыма детей, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществлялся при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или проездного документа ребенка в сопровождении одного из родителей или других законных представителей.

Как писали «ФАКТЫ», после оккупации Крыма более 170 тысяч жителей оккупированного Крыма обращались в миграционные органы на материковой Украине по вопросам, связанным с оформлением паспортов или же продлением срока их действия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter