- 17:06 Обидчица Свитолиной в финале Уимблдона разгромила легендарную Уильямс
- 16:49 "Сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне", — Порошенко
- 16:31 Украинка Снигур стала чемпионкой юниорского Уимблдона
- 16:19 Украина ввела новые правила для въезда подростков из Крыма: что нужно знать
- 15:54 Два ребенка погибли под Ровно в результате взрыва неизвестного предмета
- 15:45 Обстрел телеканала "112 Украина": в сети обратили внимание на интересную деталь
- 15:23 "Динозавры уходят": с 15 июля первые две станции киевского метро отказываются от жетонов
- 15:04 Двери проекта «Топ-модель по-украински» голой грудью открыть не получится, — Алла Костромичева
- 14:57 Помилованный Зеленским узник Кремля вышел на свободу
- 14:53 «Динамо» завершило сбор в Австрии ничьей с английским «Брентфордом»: видео матча
- 14:34 В сети появилось видео обстрела здания телеканала "112 Украина"
- 14:04 Вакарчук выложил в сеть новую песню "Океана Эльзы" (аудио)
Украина ввела новые правила для въезда подростков из Крыма: что нужно знать
Ребенок, не достигший 16-летнего возраста, сможет выехать из аннексированного Крыма, предъявив на пунктах пропуска свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.
Так, вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 474, которое вносит изменения в порядок перемещения через украинские пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом детей, которые не достигли 16-летнего возраста. Об этом сообщают в представительстве президента Украины в АРК.
Согласно постановлению, Кабмина, теперь ребенок, не достигший 16-летнего возраста, сможет выехать из аннексированного Крыма для оформления паспорта Украины и паспорта Украины для выезда за границу, предъявив на КПВВ свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.
После подачи всех необходимых документов в подразделения Государственной миграционной службы ребенок в сопровождении родителей сможет вернуться в Крым и ожидать изготовления своих паспортных документов.
Выезд из Крыма будет осуществляться на основании согласия работника Госпогранслужбы, а въезд — на основании установленной справки территориального подразделения ГМС, которая будет выдаваться по месту обращения ребенка.
Ранее выезд из Крыма детей, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществлялся при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или проездного документа ребенка в сопровождении одного из родителей или других законных представителей.
Как писали «ФАКТЫ», после оккупации Крыма более 170 тысяч жителей оккупированного Крыма обращались в миграционные органы на материковой Украине по вопросам, связанным с оформлением паспортов или же продлением срока их действия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...