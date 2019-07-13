Шоу-бизнес

Любители западных телесериалов могли пропустить мини-сериал «Годы» (Years and Years), который был снят совместно британской телерадиокомпанией BBCи американской компанией HBO. Оно и неудивительно. В мае все внимание было приковано к заключительному сезону «Игры престолов», который также является детищем HBO. В июне только и разговоров было о еще одном проекте этого канала — мини-сериале «Чернобыль».

«Годы» в Британии, Нидерландах и Бельгии показывали с середины мая по середину июня. В США, Франции, Испании и Польше он стартовал 24 июня. Последнюю шестую серию HBOпланирует выдать 29 июля.

Отзывы о сериале в большинстве своем положительные. И зрители, и критики восхищены драматургией высочайшего уровня и игрой актеров. В главных ролях снялись британские звезды Эмма Томпсон, Рори Киннер, Расселл Тоуви, Джессика Хайнс. Максим Болдри и другие.

Известный сайт Rotten Tomatoes, который публикует рецензии и рейтинги фильмов и сериалов, дал «Годам» рейтинг 88%. Сайт рецензий профессиональных критиков Metacritic присудил мини-сериалу 77 баллов из 100 возможных. Критики оценивают «Годы» как современную сатиру о ближайшем будущем человечества и отмечают нигилизм проекта.

Сценарий написал известный британский кинематографист Расселл Дэвис. Он же является автором сценариев к нашумевшим сериалам «Очень английский скандал» с Хью Грантом, «Торчвуд», «Доктор Кто» и другим. В качестве режиссера выступил Саймон Селлан Джонс (сериал «Джессика Джонс»).

Так чем же привлек внимание зрителей проект «Годы»? Дальше идет спойлер!!!

Начинается эта история 14 мая 2019 года. Именно в этот день и была показана первая серия в Великобритании. Такое совпадение позволило авторам смешать реальность с вымыслом. Зрители знакомятся с обычной британской семьей. Это Лайоны, и их тревожат хорошо знакомые миллионам настоящих британцев проблемы. Стивен Лайон — финансовый консультант из Лондона. Женат на Селесте. У них две дочери — Бетани и Руби. Стивен — старший брат Дэниела, Эдит и Роузи. Эдит увлечена политикой и является активисткой. Она колесит по всему свету, пытаясь участвовать в решении глобальных проблем. Роузи работает в кафетерии. Она — мать-одиночка, воспитывающая двоих детей. Младшего из них, Линкольна, она рожает в первой серии от своего бывшего бойфренда-китайца. Дэниел — гомосексуалист.

Эмма Томпсон в роли политика-популиста

В тот день, когда на свет появился Линкольн Лайон, женщина-политик по имени Вивьен Рук в вечернем ток-шоу заявляет, что ей нет никакого дела до израильско-палестинского конфликта. При этом она использует нецензурное выражение. Лайоны возмущены…

И вдруг авторы сериала переносят его героев в 2024 год. Зрители узнают, что Brexit все-таки случился, и Британия больше не является членом Евросоюза. Оказалось, что Дональд Трамп успешно переизбрался на второй срок, королева Елизавета II скончалась. Китай построил искусственный остров в спорных водах и создал там свою военную базу, где находятся ядерные вооружения. И теперь, внимание, в Украине к власти пришло военное правительство, поддерживаемое Россией! Было полномасштабное российское вторжение, новый Майдан, в следствии чего тысячи украинцев бегут из страны за рубеж по разным причинам. Кто-то спасается от политического преследования, кто-то стремится найти работу за границей. А такие как Виктор вынуждены бежать, потому что новые украинские власти преследуют гомосексуалистов.

В Великобритании повсюду сроят лагеря для нелегальных мигрантов, в том числе и из Украины. Дэниел Лайон официально женился на своем любовнике Ральфе. Однако он знакомится с Виктором, и между двумя мужчинами вспыхивают сильные чувства.

Тем временем Вивьен Рук, которую еще пять лет назад Лайоны, как и многие другие британцы отказывались воспринимать как серьезного политика, неожиданно становится популярной и даже проходит в парламент. Людям она начинает нравиться.

Выясняется, что Эдит Лайон давно уже отправилась во Вьетнам. И она оказывается неподалеку от китайской военной базы с ядерным оружием, по которой Трамп приказывает нанести ракетный удар. Лайоны в ужасе узнают об этом из новостей.

Между тем в Украине гомосексуализм становится уголовным преступлением. Виктор, который ранее подвергался пыткам за свою сексуальную ориентацию, больше всего на свете боится депортации. У него спрашивают: «Вас пытали русские?». Он отвечает: «Нет, это были украинцы, которые очень долго ждали…»

Ральф, узнав о связи Дэниела с украинцем, тайно доносит на Виктора. За ним приезжают агенты украинских спецслужб. Но Виктору чудом удается избежать ареста. Он пытается укрыться в одной из стран, где к гомосексуалистам нормально относятся.

О поступке Ральфа знает только Бетани. Она очень необычная девушка. Бетани считает себя трансчеловеком. Она делает себе рад имплантаций, конечной целью которых должно стать ее превращение в живой компьютер. Эти операции позволяют ей входить в интернет без всяких ноутбуков, смартфонов и прочей техники. И Бетани, используя свои новые возможности, следит за всеми родственниками. Например, она знает, что тетя Эдит, выжившая после американского ракетного удара по китайскому ядерному объекту и вернувшаяся на родину, умрет через 10 лет от рака, причиной которого стало полученное ею облучение. Эдит всем говорит, что ей осталось жить 20 лет.

Дэниел пытается помочь Виктору вернуться в Британию. Но далеко не все разделяют его тревогу. Многие вообще не хотят понимать проблемы, с которыми столкнулись простые украинцы. Британцам с головой хватает собственных. Им было плевать на израильско-палестинский конфликт в 2019 году. Теперь они спрашивают Дэниела: «Мы, что, воюем с русскими?»

Наступивший после Brexit экономический кризис приводит к тому, что Стивен Лайон теряет работу. Он и Селеста вынуждены продать свой лондонский дом. Покупатель переводит все деньги по этой сделке на банковский счет. Глобальный финансовый кризис, вызванный банкротством крупного американского инвестиционного банка, за ночь превращает сбережения Стивена и Селесты в мусор. Они переезжают в дом бабушки в Манчестере…

Вивьен Рук тем временем становится новым премьер-министром Великобритании. Однако ее популизм не может вывести страны из кризиса. Действие последней серии происходит уже в 2034 году. И зрители узнают, что вся рассказанная им история основана на воспоминаниях Эдит Лайон, которые ее племянница Бетани записала с помощью молекул воды. Тело Эдит умирает, но ее сознание живет в виртуальном помощнике…

Вот такое мрачное будущее предсказывают создатели сериала «Годы». В нем отражены, пожалуй, все опасения и вызовы, с которыми столкнулось человечество в настоящее время. Это и нестабильность Евросоюза, и взрывная политика США при Дональде Трампе, и ползучая агрессия России. А еще миграционный кризис, ненадежность мировой финансовой системы, привлекательность популистов и их неспособность выполнять данные обещания, когда избиратели приводят их к власти.

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