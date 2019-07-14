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Грудь Камалии и платье Янины Соколовой: скандал на красной дорожке Одесского кинофестиваля
10-й Одесский международный фестиваль традиционно открывается красной дорожкой, которая ведет ко входу в здание театра оперы и балета. Именно на его сцене проходит торжественное открытие кинофестиваля. В этом году организаторы официально объявили дресс-код мероприятия: мужчины в смокингах, дамы в вечерних нарядах. Правда, придерживались его не все, выбирая наряды для красной дорожки по своему вкусу.
Известный стилист, ведущий проекта «Миссия краса» Ильяс Сахтара в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», прокомментировал образы приглашенных гостей и рассказал, почему его самого не пустили на красную дорожку.
— Меня самого не пустили на красную дорожку фестиваля!— рассказал Ильяс о скандальной ситуации. — Охранники преградили мне дорогу, сказав, что на мне нет костюма. В этом году решили строго отслеживать дресс-код. Честно говоря, я к этому на Одесском кинофестивале не привык. Здесь обычно все одеваются кто во что горазд. У меня был дизайнерский, нарядный комбинезон, который не был понят охранником. Это было немного смешно, но я решил не расстраиваться и прекрасно провел время с друзьями.
- Правда, что в этом году вы специально создавали наряд для одной из приглашенных?
- Да, я создал платье для директора канала «Украина» Виктории Корогод. Это было белоснежное платье из плотной вискозы, сверху которого надевалось, такое, полу-платье с одним рукавом из тончайшего шелка. Очень сложно было работать с этой тканью — она очень тонкая и нежная, страшно было рядом даже моргать, не то, что орудовать иголкой. Специально для образа Виктории мы даже «тюнинговали» босоножки — ремешок, который охватывает голень заменили на тонкий, железный.
Виктория Коргород
— Были дамы, которые щеголяли на красной дорожке в босоножках, украшенных мехом. Это еще в тренде?
— Такие, «будуарные» туфли будут в моде всегда. Просто надо всегда следовать тому, насколько они уместны к наряду. Была девушка в золотом облегающем платье с глубоким разрезом и босоножках с мехом, которые смотрелись просто дико! Знаете, как будто кто-то убил кролика и привязал к обуви часть его меха.
— Многие гостьи выбрали платья черного цвета.
— Как того требовал дресс-код. Хотя, мне кажется, для солнечной, теплой Одессы больше подойдут светлые, яркие наряды. Впрочем, каждое вечернее платье тоже имеет много нюансов. Например, дамы любят глубокие вырезы, но забывают, что это уместно лишь у обладательницы красивой груди. Посмотрите, как роскошно выглядит в таких нарядах Дженнифер Лопес! Еще один нюанс — если девушка невысокого роста, то лучше отказаться от «тяжелого» низа в виде прозрачных шифоновых вставок. Лучше остановиться на укороченном наряде.
— На красной дорожке в этом году были популярны платья с использованием перьев.
— Я называю их обладательниц «троюродными сестрами Робин Гуда». Была дама, у которой верх наряда состоял полностью из перьев, которые больше напоминали собранные стрелы для лука — такой колчан.
— Вышиванок в этом году на красной дорожке не было.
— Уже все от них устали. Хватит. С модой всегда так происходит. Зато было несколько платьев в этническом стиле. Они не совсем подходят для подобного мероприятия, но смотрятся красиво.
Яна Вуева
— Как вам платье ведущей церемонии Янины Соколовой?
— Темное с бабочками? Мне показалось оно слишком мрачным. Янина гораздо нежнее, чем это темно-синее платье. Ей бы одеть что-то более яркое.
Кстати, я заметил, что в этом году на открытии многие дамы были в «прокатных» платьях. Знаете, есть такие наряды, по которым стопроцентно видно, что они взяты на один вечер. Не скажу, что это плохо — для многих прокат — реальный выход из положения.
Янина Соколова
— Есть приемы, которые всегда беспроигрышны в фасонах вечерних нарядов?
— Их не так много. Среди наиболее популярных — гипюровые вставки по бокам и частично оголенные плечи. Мода на эти «фишки» не пройдет никогда. Скажем, каждый год в элегантных коллекциях Эли Сааба есть наряды с «голыми» боками. Кстати, при выборе наряда для дорожки, надо помнить, что красное на красном смотрится не очень хорошо. Поэтому с цветом надо быть предельно осторожным.
— Как вам дама в наряде в горошек и чудесной шляпке?
— Она мне нравится. Она похожа на знаменитую икону стиля Анну Пьяджи. Что-то в ней есть сумасшедшее. Не сказать, что она элегантна, но очень органично смотрится.
— Основатель украинской Недели моды Ирина Данилевская выбрала белоснежный наряд.
— Говорят, что белый цвет придает объем, но в данном случае, Ирина одела кейп, который очень стройнит. Она выглядит как, белый кардинал украинской моды.
Владимир Нечипорук и Ирина Данилевская
А вот наряд Камалии мне не очень понравился, хотя цвет был выбран очень красивый — такая, холодная бирюза. Но у платья много складок, драпировок. Единственное, что видно сразу — красивая левая грудь.
Камалия и Мохаммад Захур
Мне понравился наряд нашей известной актрисы Риммы Зюбиной. Только мне не понятно, почему она всегда красит свои волосы в теплый цвет, если ей это совершенно не идет. Зачем носить «жаркое» на голове, если ей нужен холодный цвет волос?!
Римма Зюбина
— Чей наряд показался вам самым достойным на красной дорожке?
— Мне понравилась пара бывшего Холостяка Никиты Добрынина и его девушки Даши. На Никите прекрасно смотрится смокинг. Знаете, они выглядели просто как звезды Голливуда.
Даша Квиткова и Никита Добрынин
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