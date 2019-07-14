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Хацкевич рассказал, почему Цыганков не играет за «Динамо»
В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» завершило предсезонный сбор в Австрии (из-за ливней — на день раньше запланированного) и из аэропорта Инсбрука вылетело в Киев. После двух дней отдыха «бело-синие» возобновят подготовку к сезону на свое базе в Конче-Заспе. В частности, на 21 июля у команды запланированы спарринги с представителем первой лиги «Оболонью-Бровар» и новичком элитного дивизиона «Колосом» из Коваливки.
О том, когда сможет вернуться в строй один из лидеров «Динамо» Виктор Цыганков, не сыгравший из-за повреждения на сборах в Австрии ни минуты, в интервью официальному сайту клуба рассказал главный тренер «бело-синих» Александр Хацкевич.
«Конечно, как для самого Виктора, так и для нас, на этом сборе его не хватало. Потому что какой-то фундамент здесь все равно закладывался. Но зная Виктора, скажу, что ему достаточно и 10--12 дней, чтобы подготовиться к сезону. Потому что есть разные типы футболистов. Я надеюсь, что он уже с 17 июля, когда команда уже приступит ко второй части подготовки, будет потихоньку работать в общей группе, и ту функциональную работу, которую нужно сделать, он выполнит. У него будет такой момент, что даже где-то через игры он будет набирать свои лучшие кондиции», — сказал Александр Хацкевич.
Напомним, что официальный сезон «Динамо» начнет 28 июля поединком в Одессе за Суперкубок Украины против «Шахтера». А 22 июля вице-чемпионы страны по итогам жеребьевки в Ньоне узнают своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Потенциальных оппонентов у «Динамо» три — турецкий «Истамбул Башакшехир», бельгийский «Брюгге» и австрийский ЛАСК (первые поединки состоятся 6 или 7 августа, ответные — 13 августа).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» сыграло вничью с английским «Брентфордом».
Фото ФК «Динамо»
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