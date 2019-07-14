Власов уходит с поста главы ГФС: в сети указали на интересный момент

Украина

«Даю слово офицера. Заявление на увольнение напишу сегодняшним числом, как только доеду домой», — так написал на своей странице в Facebook, отреагировав на предложение (читай: приказ) президента Владимира Зеленского. Напомним, глава государства в субботу, 13 июля, в ходе совещания в Одесском морском порту призвал Власова написать заявление на увольнение «по собственному желанию». Причиной стало невыполнение в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

«Не жалею ни о чем. Мне не стыдно за все, что сделал со времен Революции Достоинства, потому что правило: „Береги Закон и Закон сохранит тебя“ — для меня не пустые слова!.. Никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие», — заключил главный фискальщик страны.

Казалось бы, высокопоставленный чиновник уходит с одной из самых «хлебных» должностей и… Как считают эксперты, все «предельно просто». Потому, что существует, в частности, магическая приставка «и.о.».

«После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню. Власов рапортует, что всех уволил — и он действительно подписал документы об увольнении, но на самом деле, все указанные чиновники продолжают службу на высоких постах в ГФС. Более того, нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и… тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС», — предположил журналист Юрий Бутусов.

Далее он пояснил, как же это происходит.

«Никому не известными „и.о.“ легко манипулировать, а кадровая работа правительство не беспокоит. Так и в случае с увольнениями в ГФС. Дело в том, что руководители таможни как правило „исполняют обязанности“. И увольнение их с должности „и.о.“ приводит не к увольнению с госслужбы, а к переводу на штатную должность», — констатирует журналист в своем Facebook.

Он подчеркивает, что Власов сейчас, покинув руководство ГФС, вернется на должность начальника Одесской таможни — главного таможенного хаба страны, через который проходят основные финансовые потоки экспорта и импорта.

«И руководители здесь такие же и.о. (благодаря Власову). И.о. заместителя начальника Одесской таможни — начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Анатолий Меркотун, на самом деле занимает штатную должность — начальник таможенного поста „Черноморский“. И.о. начальника таможенного поста „Одесса — центральный“ Каширин — на самом деле заместитель начальника поста. И.о. начальника таможенного поста „Черноморский“ Босый — на самом деле заместитель начальника поста», — подчеркивает Бутусов.

По его словам, попытка Зеленского ликвидировать коррупционные схемы в ГФС путем принуждения к увольнению Власова и запятнавших себя руководителей таможен, «вскрыла системную проблему кадровой политики таможни (да и Кабмина вообще), где руководители ключевых направлений стали исполняющими обязанности».

Что ж, остается надеяться, что журналист ошибается. Поживем — увидим.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время рабочей поездки в Одессу Владимир Зеленский нашел время для купания в Черном море, что стало предметом бурных обсуждений в сети.

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