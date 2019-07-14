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Выдают боевика за журналиста: Украина в ОБСЕ раскрыла провокацию России
Делегация Украины на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности рассказала о том, как сербский снайпер Деян Берич, воевавший на Донбассе против украинских войск, стал «журналистом», аккредитованным при МИД РФ. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
«Мы среагировали на информацию российской делегации о некоем „сербском журналисте“ Деяне Бериче. Всем делегациям стран-участниц мы подробно, с демонстрацией слайдов, объяснили — что это за человек. Который ни в коем случае не представляет Сербию, как и не является журналистом. Он — военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы „иностранного журналиста“ с целью выработки пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины и ВСУ», — заявил Лоссовский, сообщает Укринформ.
По словам дипломата, присутствующие на заседании в деталях ознакомились с «боевым путем» наемника из Сербии в составе российских оккупационных сил на Донбассе. А также узнали о наградах снайпера от официальных учреждений РФ за убийства украинцев.
Российская сторона по сути прикрывает военного преступника от правосудия, ведь, по законодательству Сербии, он должен надолго сесть в тюрьму в случае возвращения в страну.
«На заседании представитель делегации Сербии заинтересовался этим случаем. Он отметил, что уголовный кодекс Сербии предусматривает большой тюремный срок за участие в войне или вооруженном конфликте за рубежом», — отметил украинский дипломат.
Как писали «ФАКТЫ», в 2017 году к оккупантам на Донбасс прибыла группа сербских наемников-снайперов, которую возглавлял Деян Берич («Деки»).
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