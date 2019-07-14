«Вредительство на высшем уровне»: Зеленский взволновал украинцев новым приказом

Политика

Президент Владимир Зеленский в разгар курортного сезона огорошил новым распоряжением. Во время совещания в Одессе Зеленский потребовал прекратить экологические проверки судов, заходящих в черноморские порты. Распоряжение будет в силе до конца сезона — «как минимум два месяца».

Причины такого решения стали понятны в ходе диалога, состоявшегося на совещании. Зеленский считает, что море «и так непрозрачное», следовательно, смысла в проверках больше нет. Присутствовавшие на совещании пытались обратить внимание, что украинские порты превратились в «мойку» для иностранных судов, но эти аргументы не были услышаны.

Экологи предупреждают, что решение Зеленского — необдуманное и грозит катастрофическими последствиями для региона. В портах будет полная анархия, а неконтролируемый сброс сточных вод с судов усугубит загрязнение прибрежной зоны Одессы.

В соцсетях опасаются, что за те два месяца, пока будет действовать мораторий на проверки, курортный потенциал Одессы могут полностью уничтожить.

Распоряжение уже назвали «вредительством на высшем уровне».

Напомним, в начале июля в окрестностях Одессы случилась утечка нефтепродуктов в Черное море. Маслянистая жидкость попала на пляжи и испортила отдых курортникам. До этого пляжный сезон в Одессе был частично приостановлен из-за активного «цветения» моря.

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