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- 16:44 Одно лицо: Путина и Трампа объединили при помощи нейросетей
Одно лицо: Путина и Трампа объединили при помощи нейросетей (видео)
В соцсетях набирает популярность видео, где президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина объединили в едином образе. Новому персонажу уже придумали имена: Дональд Путин, Трампутин, Владональд Трамптин.
Автором видеоколлажа стал Александр Курт, дизайнер, работающий в технологии 3D-арта. Для создания «Владональда» была использована программа DeepFaceLab с последующей обработкой видео инструментами Adobe After Effects.
Пользователи соцсетей шутят, что всегда догадывались о родстве Трампа и Путина. Автор видео, в свою очередь, заверяет, что его работа не содержит никаких политических месседжей. Скрещивание видеообразов двух президентов — это исключительно технологический и творческий эксперимент.
Напомним, ранее специалисты по нейросетям сумели «оживить» Мону Лизу, а картина, созданная искусственным интеллектом, была успешно продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
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