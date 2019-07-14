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Выборы в Раду: ЦИК показал истинное лицо кандидата Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия продемонстрировала, как на самом деле выглядит загадочный кандидат Дарт Вейдер, включившийся в борьбу за депутатское кресло в Верховной Раде. Украинскому Дарту Вейдеру 32 года, его отчество — Викторович, постоянно проживает в столице. В документах, поданных в ЦИК, кандидат указал, что он работает директором ООО «Темная сторона силы».
Несмотря на то, что кандидат — киевлянин, баллотироваться он будет по округу № 135 (г. Одесса). Выдвинула кандидата политическая партия «Блок Дарта Вейдера». Соперником Вейдера на этом округе будет Сергей Кивалов.
Напомним, использовать популярного героя для завоевания симпатий избирателей — идея не новая. В 2014 году гражданин под именем Дарт Вейдер пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты, но получил отказ от ЦИК. В 2016 году тот же одессит претендовал на пост мэра города, а в местные советы баллотировалось несколько десятков Дартов Вейдеров.
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