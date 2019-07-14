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Ударил по голове и забрал все деньги: в сети показали опасного вора, орудующего в Киеве (видео)
В Киеве ведут розыск опасного преступника, совершающего разбойные нападения. По последним сведениям, грабитель «специализируется» по Голосеевскому району, а жертвами становятся работники или посетители игровых заведений.
Видео с камер наблюдения было опубликовано на странице Киев Оперативный. Авторы публикации уточняют, что в тот раз мужчина зашел в заведение с автоматами, выманил в зал женщину-кассира и сильно ударил ее. Ударившись о стойку, женщина потеряла сознание. Пока жертва не пришла в себя, преступник снял с нее украшения, забрал деньги и скрылся.
Напомним, в Киеве задержали грабителей, напавших на заправку в карнавальных масках. А в супермаркете разоблачили преступника, ворующего телефоны у рассеянных посетителей.
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