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«Отвлекает от возвращения во власть соратников Януковича»: Порошенко высказался об идее новой люстрации
Законопроект о так называемой люстрации всех, кто работал на государственных и выборных должностях в Украине после Революции Достоинства, имеет целью отвлечь внимание общества от реализации реваншистского сценария возвращения во власть соратников экс-президента Виктора Януковича. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.
«Сначала я воспринимал это просто как шутку. А когда я убедился, я увидел в этом исключительно пиаровский предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта. Документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами», — подчеркнул Порошенко.
«Даже не пытайтесь сопоставить аргументацию люстрационных законов 14-го года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливали Майдан, голосовали за „законы 16 января“, были в команде Януковича, призвали Путина ввести войска и начать оккупацию. Те, кто разрушили армию, разрушили государство — и на сегодня есть тому доказательства. И наоборот — те, кто, по утверждению наших международных партнеров, за 5 лет сделали больше, чем за четверть века до этого», — напомнил лидер «Европейской Солидарности».
«Это есть подмена понятий, попытка отвлечь внимание от возвращения к власти „пятой колонны“ Януковича и Путина. Богданы, портновы — это только первые ласточки. Коломойские — это попытка отомстить за ПриватБанк — это такая, знаете, мелкая месть. Мы видим реакцию послов стран „Большой семерки“. И эта идея никак не будет воспринята миром и Украиной — мы видим реакцию здоровой части общества», — отметил Порошенко.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!