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Под Николаевом микроавтобус протаранил конную повозку: пострадали люди (фото)
В Николаевской области на автотрассе Н-14 «Мелитополь — Новоазовск» случилось ДТП. Возле села Шевченково Витовского района грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter протаранил конную повозку с пассажирами. Микроавтобус при этом слетел с проезжей части в кювет.
Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, в результате столкновения от полученных травм на месте погибла 50-летняя пассажир конной повозки. Еще двое — 50-летний мужчина, управлявший лошадью, и еще одна 49-летняя пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Также травмирована лошадь.
Полицейские начали уголовное производство по признакам ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Кто именно нарушил правила — мужчина, управлявший повозкой, или житель Одессы за рулем микроавтобуса — выясняет следствие.
Напомним, ранее похожий случай пришлось расследовать в Донецкой области, когда автомобиль под Мариуполем на скорости влетел в коня. А в Шепетовке Хмельницкой области мужчина выкрал повозку с двумя лошадьми, но далеко не уехал, поскольку протаранил припаркованное авто.
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