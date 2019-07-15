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Мир

Под угрозой Берлин, Франкфурт и Мюнхен: в НАТО предупредили Германию о новой военной разработке России

8:49 15 июля 2019 101
столтенберг
Инф. «ФАКТОВ»

В НАТО опасаются новой российской передвижной ракетной системы. По данным Альянса, эта ядерная ракетная система средней дальности не только разработана, но уже и установлена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что система представляет угрозу для немецких городов. «Это передвижная ракетная система, ее легко скрыть от систем слежения. Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости», — приводит заявление генсека Deutsche Welle.

Напомним, в конце 2018 года США обнародовали сведения, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, которая нарушает договор о ракетах и представляет существенный риск для евроатлантической безопасности.

Американская разведка пришла к выводу, что Россия еще в середине 2000-х годов начала тайную разработку ракеты средней дальности наземного базирования. Эта ракета может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой. Летные испытания были завершены в 2015 году, а предназначается ракета для запугивания НАТО и создания угрозы для важных военных и промышленных целей в Европе.

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