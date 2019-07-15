Та еще семейка: «свекровь» модели Волански полуголой рванула на поле (фото)

Спорт

Мать живущего в США российского пранкера Виталия Здоровецкого (основателя сайта для взрослых) пыталась выбежать на поле во время финала Кубка мира по крикету Англия — Новая Зеландия в Лондоне, сообщает The Sun. Елена Вулицки сбросила с себя верхнюю одежду и в одном черном купальнике рванула с трибуны на поле, но была схвачена бдительными секьюрити.

«Моя мама сумасшедшая !!! Она только что пыталась разыграть Кубок мира по крикету», — написал Виталий Здоровецкий по горячим следам в Twitter.

Виталий Здоровецкий с матерью-«бегуньей»

Напомним, что будущая невестка Елены Вулицки польско-американская модель Кинси Волански за последние полтора месяца отличилась дважды. Сначала девушка Виталия 1 июня выбежала полуголой на поле в Мадриде во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0), за что позже была оштрафована УЕФА на 15 тысяч евро. А на прошлой неделе Кинси пыталась повторить свой «подвиг» на знаменитой арене «Маракана» в Рио-де-Жанейро во время финала футбольного Кубка Америки Бразилия — Перу (3:1), но ее задержали.

Кинси Волански во время забега по полю в финале Лиги чемпионов в Мадриде

«Самая плохая мама когда-либо», — в шутку прокомментировала Забег будущей свекрови Кинсли Волански в Instagram.

Кто запамятовал, сам Виталий Здоровецкий совершил прорыв в финале чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной (1:0) в Рио-де-Жанейро. Что жажда рекламных миллионов с людьми-то делает…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, модель Волански снова пыталась выбежать на поле во время футбольного финала.

Фото The Sun, Instagram, PA

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