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По стопам Шевченко и Заварова: футболист сборной Украины Малиновский перешел в итальянский клуб (видео)
Теперь уже бывший футболист бельгийского «Генка», 26-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подписал контракт с итальянской «Аталантой», которой в новом сезоне предстоит старт в Лиге чемпионов (третье место в серии А).
Прибыв на Апеннины и пройдя медосмотр, воспитанник житомирского футбола заключил с клубом из Бергамо соглашение до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 13,7 млн евро. Кроме того, в случае перепродажи Малиновского его прежний клуб бельгийский «Генк» получит 10 процентов от стоимости сделки.
«Я счастлив, но пока не могу ничего рассказать. Собираюсь подписать контракт, а затем говорить. Forza Atalanta («Вперед «Аталанта». — Авт.)!» — заявил Руслан Малиновский после прилета в Италию.
Ruslan https://t.co/DDDGhOrRBZ#WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo #Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 16 июля 2019 г.
Напомним, что в прошлом сезоне Руслан Малиновский, забивший в 51 матче во всех турнирах 16 мячей и отдавший 16 голевых передач, стал в составе «Генка» чемпионом Бельгии и занял второе место в референдуме по определению лучшего футболиста сезона.
В составе сборной Украины экс-игрок «Шахтера» и «Зари» провел 22 матча, забил два мяча и пять раз удачно ассистировал партнерам.
Кстати, вместе с Русланом на Апеннинский полуостров переберется и его очаровательная супруга Роксана, которая вскоре подарит футболисту первенца.
Руслан и Роксана ждут рождения ребенка
Отметим, что в прежние годы в сильнейшем дивизионе Италии выступали только пять украинских футболистов — Андрей Шевченко («Милан», 229 игр, 127 мячей в серии А), Александр Заваров («Ювентус», 60, 7), Алексей Михайличенко («Сампдория», 24,3), Сергей Ателькин («Лечче», 16, 3) и Василий Прийма («Фрозионе», 5, 0). Малиновский на Апеннинском полуострове составит компанию Евгению Шахову, совсем недавно перебравшемуся из греческого ПАОКа в «Лечче».
Кстати, в списке самых дорогих трансферов украинских футболистов Руслан Малиновский занимает шестое место. В прежние годы дороже продавали только Андрея Ярмоленко (из «Динамо» в «Боруссию» Д. за 25 млн евро), Дмитрия Чигринского (из «Шахтера» в «Барселону» за 25 млн и обратно за 15 млн), Андрея Шевченко (из «Динамо» в «Милан» за 24 млн), Сергея Реброва (из «Динамо» в «Тоттенхэм» за 17,5 млн) и Анатолия Тимощука (из «Шахтера» в «Зенит» за 15 млн).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руслан Малиновский разгругался с «Генком».
Фото ФК «Аталанта», ФК «Генк», Getty Images, с сайта Джанлуки ди Марцио.
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