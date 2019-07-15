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MARUV устроила провокационный эпатаж в Одессе (фото)
Скандально известная украинская певица Анна Корсун, она же MARUV, недавно кардинально сменившая имидж, опубликовала эпатажные снимки с выступления в Одессе. Фото появились в Instagram артистки. Ставшая блондинкой певица позирует вместе с девушками из подтанцовки — в своем фирменном стиле, который она называет «интеллигентной провокацией».
На одном снимке вся компания во главе с MARUV предстала в костюмах с элементами садо-мазо вроде кожаных бюстгальтеров, полусапожек и ботфортов на высоких шпильках, а также в полицейских фуражках.
На другом фото певица и ее танцовщицы облачены в костюмы неоново-зеленого цвета. Певица — в дерзком мини. Этот фотокадр MARUV подписала тоже весьма провокативно: «Мне нравится с*ка моего пошиба. Она может быть черной, я буду желтой».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что MARUV порадовала поклонников чувственной фотосессией.
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