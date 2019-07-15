«Японский Месси» поразил одноклубников из «Реала» чудо-техникой владения мячом (видео)

Спорт

Новичок мадридского «Реала», 18-летний японский атакующий полузащитник Такефуса Кубо по прозвищу Японский Месси, во время одной из первых тренировок Королевского клуба на предсезонном сборе в Канаде поразил звездных одноклубников своей техникой работы с мячом.

По иронии судьбы, Кубо — воспитанник «Барселоны», однако нынешним летом перебрался из ФК «Токио» в стан принципиального соперника мадридцев за 2 с лишним миллиона евро на зарплату 1 млн в год.

В июне 2019-го нынешний одноклубник нашего голкипера Андрея Лунина дебютировал в составе национальной сборной Японии, выйдя на замену на 67-й минуте в матче с Сальвадором. Куба стал вторым самым молодым дебютантом национальной команды (после Дайсуке Итикавы, сыгравшего первый матч в сборной в возрасте 17 лет и 322 дней), в составе которой он недавно сыграл на Кубке Америки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, экс-форвард сборной Германии в свои 69 лет поразил чудо-ударом «ножницами».

Фото ФК «Реал»



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