Порошенко превратил парад в мощный внешнеполитический инструмент, — Константин Елисеев

Политика

Внешняя политика Украины остается заложником предвыборной гонки. Об этом написал дипломат, бывший замглавы Администрации президента Украины с 2015 по 2019 год Константин Елисеев. В блоге, опубликованном на сайте Lb.ua, он проанализировал, как работала на минувшей неделе президентская команда, которая уже без малого два месяца находится у власти.

В частности, Елисеев обратил внимание на то, что впервые послы G7, которые до этого хранили демонстративное молчание, воздерживаясь от критики идей главы государства, жестко осудили его предложение провести так называемую «люстрацию достоинства». А прошедший в Киеве саммит Украина — ЕС дипломат назвал «стандартным бюрократическим упражнением». Однако сам факт проведения форума Елисеев считает сигналом того, что евроинтеграция Украины развивается системно и последовательно, независимо от политической конъюнктуры. «По содержанию одобренное совместное заявление участников саммита и сигналы, прозвучавшие на пресс-конференции, стали логическим итогом работы команды пятого президента», — написал дипломат.

Елисеев также считает, что призывов Зеленского к сохранению санкций в отношении России вплоть до восстановления территориальной целостности нашей страны недостаточно.

«В словаре новой команды пока не прижился призыв к усилению „азовского пакета“. На фоне невыполнения Россией приказа Международного трибунала по освобождению украинских моряков и продолжающейся агрессивной военной деятельности в Азовской акватории он был бы очень кстати», — отметил бывший замглавы президентской администрации.

Он напомнил о жесткой реакции Зеленского на подготовленную Москвой провокацию с проведением так называемого телемоста с Россией. «Однако, — считает Елисеев, — пока такая реакция трансформировалась только в проведение „косметического“ по содержанию совещания СНБО. Ни анонсированных санкций, ни мер по демонополизации информационного пространства пока нет. Теряем время, когда Россия продолжает идти в наступление».

При этом дипломат положительно оценил состоявшийся телефонный диалог между Зеленским и Путиным, подготовку новой команды к встрече президентов Украины и США, оживление украинско-молдавского диалога, а также личное присутствие президента на праздновании Дня Военно-Морских Сил Украины и проведении учений Sea Breeze-2019.

Однако решение президента отменить проведение военного парада по случаю 28-й годовщины Независимости Украины дипломат назвал спорным.

«Напомню, за прошедшие годы, кроме чествования наших защитников, президент Порошенко превратил парад, в котором наряду с украинскими военными участвовали боевые расчеты партнеров и союзников, в мощный внешнеполитический инструмент», — написал Константин Елисеев в блоге. По его словам, присутствие на трибуне рядом с украинским руководством гостей из стран-союзниц и США, в частности министра обороны Мэттиса или советника по вопросам национальной безопасности Болтона, в Москве правильно понимали. «И если мы говорим о креативном сдерживании российской агрессии, то тем более не стоит сужать имеющийся у нас инструментарий», — рекомендует дипломат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того как президент Зеленский принял решение отменить военный парад по случаю Дня независимости Украины, в соцсети стартовал флэшмоб #гідність_на_гроші_не_міняю.



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