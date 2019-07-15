Происшествия

В Ровно во двор бизнесмена прилетела граната: фото последствий

В ночь на понедельник, 15 июля, в Ровно на территорию домовладения частного предпринимателя бросили гранату РГД-5. Ранее в селе Яцковичи Ровенской области бросили гранат в дом депутата райсовета.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Ровенской области, о ЧП 60-летний хозяин дома сообщил в полицию около 2:40. Правоохранители, прибывшие по вызову на улицу Ботаническую, изъяли осколки и запал к гранате.

«Взрывом был поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, стоявший во дворе. На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал», — сообщают в областной полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке городского типа Опошня Зеньковского района на Полтавщине полицейский бросил гранату Ф-1 в местную жительницу.

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