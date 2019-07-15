Когда надо стричься и начинать худеть: правила лунного календаря

Стиль жизни

Близится новое лунное затмение, а ведь Луна — планета непростая, она оказывает магическое действие на всех жителей Земли, особенно на женщин. О том, как, пользуясь знаниями о лунной магии, изменить свою жизнь к лучшему, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог и женский тренер Диана Щербанская.

— Луна издавна ассоциируется с женским полом, — говорит Диана. — Все потому, что она в состоянии помочь представительницам прекрасного половины в решении многих жизненных проблем. И тут нужно вспомнить, что Луна — самая загадочное из всех известных нам небесных тел, а значит, обладает магическим действием. Зная о свойствах Луны, можно использовать их в ритуалах, направленных на исполнение желаний и улучшение качества жизни. Главное — понимать, что Луна ежедневно меняет свое состояние: то растет, то стареет, поэтому в разное время она влияет на разные стороны нашего существования.

— Как на нас влияет растущая Луна?

— В этом состоянии она обладает особой магией, поэтому и ритуалов, которые проводятся на этой ее стадии, известно больше всего. Например, общеизвестным является тот факт, что растущая Луна связана с увеличением количества денег в кошельке. С давних времен считается хорошей приметой, увидев на небе тонкий серпик молодого месяца, открыть кошелек и дотронуться до находящихся там банкнот или монет. Не менее распространенный и проверенный метод — положить деньги на подоконник, чтобы на них в ночное время падал лунный свет. Независимо от того, верите вы в такие манипуляции или нет, количество ваших личных финансов будет увеличиваться.

— Чем это обусловлено?

- Часть нашего мозга — та, что «отвечает» за финансы, — синхронизируется с полным циклом Луны, который длится 28 суток, от ее зарождения до полного исчезновения с небосклона. Когда Луна растет, активность этого участка мозга увеличивается, когда он начинает убывать, угасает. Поэтому, когда Луна начнет убывать, деньги с подоконника лучше убрать, если, конечно, вы не хотите, чтобы поток идущих к вам денег начал иссякать. Заряженные лунным светом банкноты нужно вернуть в кошелек, из которого вы их взяли: они будут заряжать на увеличение деньги, не подвергавшиеся обработке лунным светом. Можно поступить и иным образом: разделить напитанную лунным светом сумму на несколько частей и использовать ее в самых разных целях — положить в копилку, на депозит или потратить на учебу, которая будет способствовать вашему профессиональному росту.

— А убывающая Луна подходит для ритуалов?

— Она тоже может принести пользу, но в других направлениях. Например, на этой стадии Луны рекомендуется терять лишний вес: для получения желаемого результата достаточно положить на подоконник какой-то предмет своего гардероба, который подчеркивает вашу полноту, или фотографию, на которой вы собой очень недовольны, поскольку вам кажется, что вы на ней толстая. Падающий на эти предметы лунный свет будет работать на вас — точнее, на ваше похудение.

Но, пожалуй, наиболее сильное действие Луна оказывает на нас в полнолуние, поскольку в этот период вполне можно самостоятельно исполнять желания. Дело в том, что полнолуние — прежде всего, период максимального всплеска женской энергии, когда особенно сильно влияние женских гормонов — эстрогена и прогестерона. Конечно, в наше время все природные циклы у женщин сбиты и уже не действуют в полном соответствии с лунными, как в старину. Но даже теперь во время полной Луны она все равно включает максимально возможную для женщины энергию, которая делает ее сексуальной и уверенной в себе. Кстати, этот период идеально подходит не только для личной жизни, но и для профессиональных достижений: женщина становится настолько привлекательной, что мужчины, в том числе и ее конкуренты, охотно идут на уступки, даже если такая линия поведения несет им не прибыль, а убытки.

Но самое главное, в период полной Луны можно — и нужно! — проводить ритуалы на исполнение желаний.

— Как правильно это делать?

— Нужно, как ни странно это прозвучит, общаться напрямую с самой Луной и двумя богинями — Селеной (это богиня Луны) и древнегреческой богиней Дианой (покровительницей Луны), они представляют интересы спутника Земли в ее отношениях с людьми. Приурочить такие ритуалы лучше к понедельнику, поскольку именно он является днем Луны. Она курирует вопросы, касающиеся прежде всего материнского и женского начала, поэтому ее нужно просить именно об их урегулировании. Женские гормоны, состав которых в организме женщины меняется каждый день, создают особое — лунное — поле, оно — мощный инструмент, которым можно пользоваться в своих целях. Если посмотреть на лунный календарь каждого месяца, для чего достаточно просто зайти в интернет, то можно увидеть, что каждый день четко детерминирован. Так, если вы хотите, чтобы ваши волосы быстрее росли, нужно стричься на растущей Луне, а если вам нужно максимально долго сохранить форму стрижки, — на убывающей.

В лунном календаре можно найти ответы практически на все вопросы: когда и как ухаживать за собой, каким видом спорта заниматься в тот или иной день, какие растения можно сажать, а с какими лучше подождать. Все это важные и мощные знания, которыми не стоит пренебрегать. И еще один совет для тех, кто хочет использовать энергию Луны: нужно носить одежду светлых тонов и украшения из жемчуга.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» психолог Диана Щербанская рассказала, как привлечь деньги в дом.

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