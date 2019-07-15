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Шоу-бизнес

Группа «Агонь» выпустила абсурдный клип-пародию (видео)

13:06 15 июля 2019 64
группа Агонь в клипе «Тебе&nbsp;— 20»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Эпатажная группа «Агонь», представившая ранее клип «Некружит» с ненормативной лексикой, презентовала новую, более «мягкую» работу. Музыканты выпустили первый сингл из будущего третьего альбома — «Тебе 20». Одновременно музыканты представили и новый клип, главную женскую роль в котором сыграла известная российская актриса Ирина Горбачева.

Клип сняли ровно за сутки в Киеве. Действие сюжета разворачивается в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы. В своей новой работе музыканты иронизируют над 90-ми.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Святослав Вакарчук выложил в сеть новую песню «Океана Эльзы».

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