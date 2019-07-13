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Шоу-бизнес

Вакарчук выложил в сеть новую песню "Океана Эльзы" (аудио)

14:04 13 июля 2019 18
Святослав Вакарчук
Инф. «ФАКТОВ»

Невзирая на жесткую предвыборную кампанию, группа «Океан Эльзы» записала новую песню «Човен», выложив в YouTube аудиоверсию.

Новое творение Святослава Вакарчука с восторгом встретили фанаты группы.

«Как всегда невероятное исполнение песни от Святослава Вакарчука!», — написала в комментарии одна из фанов.

«Здорово, просто здорово! Сердце трепещет от исполнения! Привет из Минска!», — говорится в записи минчанки Ирины Карась.

Среди фанов Вакарчука оказались и крымчане.

«Благодарим за чудесную песню! О.Е., мы с вами! Крым», — прокомментировала запись Галина Сисоева.

Напомним, ко Дню Киева «Океан Эльзы» дал грандиозный концерт «Океан не молчит», который впервые прошел в формате 360°.

«ФАКТЫ» писали, что идея такого концерта пришла певцу спонтанно во время пробежки.

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