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Вакарчук выложил в сеть новую песню "Океана Эльзы" (аудио)
Невзирая на жесткую предвыборную кампанию, группа «Океан Эльзы» записала новую песню «Човен», выложив в YouTube аудиоверсию.
Новое творение Святослава Вакарчука с восторгом встретили фанаты группы.
«Как всегда невероятное исполнение песни от Святослава Вакарчука!», — написала в комментарии одна из фанов.
«Здорово, просто здорово! Сердце трепещет от исполнения! Привет из Минска!», — говорится в записи минчанки Ирины Карась.
Среди фанов Вакарчука оказались и крымчане.
«Благодарим за чудесную песню! О.Е., мы с вами! Крым», — прокомментировала запись Галина Сисоева.
Напомним, ко Дню Киева «Океан Эльзы» дал грандиозный концерт «Океан не молчит», который впервые прошел в формате 360°.
«ФАКТЫ» писали, что идея такого концерта пришла певцу спонтанно во время пробежки.
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