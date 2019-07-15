- 15:20 ДТП с кортежем Зеленского: вскрылись новые детали
- 15:20 Бывшего соратника Януковича вернули в розыск
- 14:54 У них будут красивые дети: Настю Каменских заподозрили в беременности
- 14:53 Такого не было более полувека: в столице прошел "рекордный" ливень
- 14:49 Еще у двух политсил появилась надежда попасть в Раду: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 14:44 Денисова и Москалькова обсудили вопрос оказания медпомощи узникам Кремля Балуху, Грибу и Бекирову
- 14:27 Как под копирку: активисты нашли автора избирательных программ для 11 клонов известных политиков
- 14:21 Декоммунизация в Украине: Вятрович уличил Разумкова в незнании законов
- 14:20 Представители бизнеса обвиняют днепропетровских фискалов в давлении и информационных атаках
- 14:17 Электронный ученический билет киевского школьника: как и где получить
- 14:10 На Донбассе возросло число наемников, воюющих за боевиков ради получения российского гражданства
- 14:09 "Нафтогаз" озвучил новую цену на газ для населения: сколько теперь будем платить
Андрей Шевченко показал, как отметил 15-летие со дня свадьбы (фото)
Знаменитый экс-футболист «Динамо», «Милана» и «Челси», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко 14 июля отпраздновал 15-ю годовщину свадьбы с Кристен Пазик.
«Удивительный семейный ужин в честь 15-летия вместе», — написал Шевченко в Instagram, добавив фотографии с женой и старшими сыновьями.
Кристен и Андрей вместе уже 15 лет
Шевченко со старшими сыновьями Джорданом и Кристианом
Как известно, Андрей и американская фотомодель Кристен, которая моложе его на два года, познакомились на одной из вечеринок для футболистов «Милана». В то время красавица была подругой сына владельца клуба Сильвио Берлускони — Пьера Сильвио. Однако вскоре их отношения прекратились, и между Кристен и Андреем завязался роман.
Их свадьба состоялась 14 июля 2004 года в Вашингтоне, где нападающий сборной Украины проводил отпуск. Очень скромная церемония прошла в городском муниципалитете. Причем об этом стало известно только через неделю, поскольку молодожены держали свои намерения втайне.
В 2004 году Андрей и Кристен поженились в Вашингтоне
Кстати, Кристен выходила замуж в положении и уже 29 октября 2004-го в семье родился первенец Джордан. 13 ноября 2006-го Кристен подарила футболисту еще одного сына — Кристиана. 1 октября 2012-го появился на свет третий сын Шевченко — Александр, а 6 апреля 2014-го четвертый — Райлер-Габриэль. Семья живет в Лондоне.
Андрей Шевченко с сыновьями
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что старший сын Шевченко стал свидетелем того, как папа снова забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...