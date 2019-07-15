Андрей Шевченко показал, как отметил 15-летие со дня свадьбы (фото)

Спорт

Знаменитый экс-футболист «Динамо», «Милана» и «Челси», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко 14 июля отпраздновал 15-ю годовщину свадьбы с Кристен Пазик.

«Удивительный семейный ужин в честь 15-летия вместе», — написал Шевченко в Instagram, добавив фотографии с женой и старшими сыновьями.

Кристен и Андрей вместе уже 15 лет

Шевченко со старшими сыновьями Джорданом и Кристианом

Как известно, Андрей и американская фотомодель Кристен, которая моложе его на два года, познакомились на одной из вечеринок для футболистов «Милана». В то время красавица была подругой сына владельца клуба Сильвио Берлускони — Пьера Сильвио. Однако вскоре их отношения прекратились, и между Кристен и Андреем завязался роман.

Их свадьба состоялась 14 июля 2004 года в Вашингтоне, где нападающий сборной Украины проводил отпуск. Очень скромная церемония прошла в городском муниципалитете. Причем об этом стало известно только через неделю, поскольку молодожены держали свои намерения втайне.

В 2004 году Андрей и Кристен поженились в Вашингтоне

Кстати, Кристен выходила замуж в положении и уже 29 октября 2004-го в семье родился первенец Джордан. 13 ноября 2006-го Кристен подарила футболисту еще одного сына — Кристиана. 1 октября 2012-го появился на свет третий сын Шевченко — Александр, а 6 апреля 2014-го четвертый — Райлер-Габриэль. Семья живет в Лондоне.

Андрей Шевченко с сыновьями

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что старший сын Шевченко стал свидетелем того, как папа снова забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

Фото Instagram

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