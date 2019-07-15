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- 14:09 "Нафтогаз" озвучил новую цену на газ для населения: сколько теперь будем платить
"Нафтогаз" озвучил новую цену на газ для населения: сколько теперь будем платить
«Нафтогаз» рассчитал новую цену на природный газ для населения, которая будет действовать в июле. Ранее было озвучено, что цена снизится приблизительно на 10%. Теперь стало известно, что стоимость газа по сравнению с июнем упадет на 11,7% до 4905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).
Это уже второе подряд снижение стоимости газа «Нафтогазом». В июне цена была снижена на 436 грн или на 7,3% по сравнению с маем. В июле состоялось дополнительное снижение цены на 648 грн.
Как объяснили в «Нафтогазе», стоимость газа на июль определяется как наименьшая из четырех анализируемых цен. Сопоставляются цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на украинской энергетической бирже и цена, установленная постановлением № 867 от 19 октября 2018 года. При расчете цены на июль наименьшей оказалась цена на украинской энергетической бирже.
«ФАКТЫ» проанализировали, как в дальнейшем будет меняться цена газа и почему новая методика расчета стоимости топлива все еще несовершенна.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!