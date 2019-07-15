Стала известна причина массового отравления детей в детском лагере под Одессой

Происшествия

Согласно предварительным выводам медиков, причиной, отправившей на больничные койки более полусотни ребятишек, отдыхавших в оздоровительном лагере «Медик-2» в поселке Сергеевка, стала дизентерия. Об этом журналистам сообщил главный врач Белгород-Днестровской многопрофильной больницы Игорь Десятник. Напомним, 12 июля в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области 46 детей были срочно госпитализированы с диагнозом «пищевое отравление».

По словам главврача, дети в возрасте от 10 до 15 лет прибыли на отдых из Киевской и Черниговской областей. Они поступили в больницу с жалобами на недомогание и с повышенной температурой. У некоторых маленьких пациентов была рвота и жидкий стул. «Из 34 человек, которые поступили к нам в пятницу, начиная с 00.00, осталось 8 человек. Состояние их удовлетворительное. Мы ждем результатов анализов. В Сергеевку выезжает наша лабораторная служба, которая проведет обследование 150 детей, оставшихся в лагере. Кроме того, туда едет и наш доктор, который осмотрит детей. На сегодняшний день, по данным лабораторной службы, у детей высеяна дизентерия Флекснера», — сказал Игорь Десятник.

Как сообщили «ФАКТАМ» в департаменте здравоохранения областной администрации, сейчас на стационарном лечении в медучреждениях остаются еще 13 ребят.

Справка. Дизентерия Флекснера — один из видов дизентерии, чаще встречающийся в южных регионах. Возбудителем заболевания является дизентерийная палочка. Путь передачи бактерии — фекально-оральный, источником заболевания является больной человек с острой или хронической формой заболевания, или бактерионоситель. Возбудители заболевания очень живучи. Так, например, возбудитель дизентерии в почве выживает от трех до 81 суток, в канализации — 20—30 суток, на хлебе — до 10 суток, на предметах домашнего обихода — 20—25 суток.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что владельцы оздоровительного лагеря в Коблево, где массово отравились дети, пытались скрыть инцидент. А в Луганской области полиция начала расследование обстоятельств и причин госпитализации в инфекционное отделение 18 человек, в том числе 15 детей. В начале июня в летнем лагере на Буковине отравились десятки детей.

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