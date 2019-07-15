Доллар и евро вновь дорожают: каким будет курс после выборов

Деньги

Стоимость доллара и евро вновь растет, после существенного падения в начале пошлой недели. С минувшей среды доллар подорожал 27 копеек, а евро — на 42 копейки. В понедельник, 15 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,76 гривни за доллар и 28,98 гривни за евро.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2—0,8%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,71 грн до 25,76 грн (+0,2%).

Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 25,580−25,565 грн до 25,735−25,765 грн (+0,6%/+0,8%). Средний курс покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю вырос с 25,57−25,86 грн до 25,71−25,99 грн (+0,6%/+0,5%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,1%.

В конце прошлой недели курс доллара стабилизировался в коридоре 25,5—26,0 грн и в преддверии выборов в Верховную Раду будет двигаться в направлении верхней границы этого диапазона. При этом резких скачков курса ни накануне голосования, ни сразу после его итогов мы не ожидаем.

На начавшейся неделе мы ожидаем плавного роста стоимости доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,9−26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 грн".

Стоит напомнить, что одной из причин недавнего укрепления гривни эксперты называют успешное размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,5 миллиарда гривен, из которых 4,4 миллиарда было привлечено на шесть лет.

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