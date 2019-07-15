В Одессе задержали «криминального авторитета» из Закавказья

Происшествия

В Одессе сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего закавказского «авторитета», который пытался проникнуть в Украину с целью влияния на криминогенную ситуацию в регионе. Ранее в Одессе задержали вымогателей, отобравших у мужчины крупную сумму денег и два автомобиля. По некоторым данным, задержанные — выходцы из Азербайджана, в том числе руководивший ими криминальный авторитет.

«В 2016 году так называемый вор в законе был выдворен в страну происхождения с запретом въезда в Украину сроком на три года. Недавно он снова пересек границу нашего государства, но уже через несколько дней был задержан сотрудниками областного управления уголовного розыска в Суворовском районе Одессы», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

Отмечается, что сотрудники Государственной миграционной службы Украины составили в отношении нарушителя закона протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его выдворили из страны с запретом въезда сроком на 10 лет, то есть до 2029 года.

«Однако и это не остановило „авторитета“ — через несколько дней он попытался еще раз вернуться в Украину, теперь через границу с Приднестровьем. На этот раз ему помешали пограничники», — рассказали в полиции.

По факту незаконного пересечения государственной границы решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332−2 Уголовного кодекса Украины с последующим направлением материалов в Службу безопасности Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе задержали опасную банду кавказцев, которыми руководил вор в законе.



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