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Стало известно о загадочной смерти бойца Нацгвардии в Днепре
В пятницу, 12 июля, на территории Южного машиностроительного завода имени Макарова в Днепре обнаружили тело военнослужащего Национальной гвардии Украины.
Предварительно, смерть наступила в результате пулевого ранения в голову. Тело солдата около 12:00 обнаружили на дорожке возле поста на Южной стороне предприятия, сообщает Информатор. Рядом лежал АК-74, который, по информации от личного источника, парень получил при заступлении на дежурство.
Предварительно известно, что одна из версий произошедшего — самоубийство, но близкие парня в эту версию не верят. С их слов, в его жизни не было ничего из того, что могло стать причиной для таких отчаянных мер — ни конфликтов, ни долгов, ни проблем на работе. У него были большие планы на ближайшее время и он активно занимался решением важных для этого вопросов. Родственники утверждают, что все обстоятельства трагедии пытаются скрыть.
Журналистам не удалось связаться с кем-то ответственным со стороны командования Национальной гвардии Украины, кто мог бы прокомментировать ситуацию, однако, известно, что по факту гибели военнослужащего 1999 года рождения проводятся проверки и идет следствие.
Напомним, что в этот же день, спустя несколько часов после случившегося, Южный машиностроительный завод имени Макарова посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Генеральный директор рассказал Главе государства о работе предприятия и перспективах развития, а также показал продукцию, которую выпускает «Южмаш».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Старое Бориспольского района Киевской области военнослужащий одной из воинских частей зарезал одного своего знакомого и тяжело ранил другого. После кровавой расправы нацгвардеец поймал попутку и попытался скрыться на ней, однако оперативно сработавшие полицейские сумели в течение часа разыскать и задержать преступника.
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