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В оккупированный Крым ни ногой: София Ротару “разочаровала” путинских пропагандистов (видео)
Популярная украинская певица, народная артистка СССР София Ротару опровергла слова музыкального критика Сергея Соседова о том, что из-за проблем со здоровьем она живет в Крыму. Об этом она сказал в интервью Екатерине Осадчей в программе Светская жизнь.
«Многие не знают, что я уже больше 10 лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: „А когда вы в Киев приедете?“. Я говорю: как, я же киевлянка уже больше 10 лет, так что этим горжусь», —сказала артистка.
Как известно, ранее Сергей Соседов заявлял о том, что, по его данным София Ротару живет в Крыму. Якобы артистка выбрала этот райский уголок из-за проблем с легкими. «Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму — там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать», — говорил Соседов в комментарии российским СМИ.
Напомним, что София Ротару владеет собственной виллой-гостиницей и домом в Крыму вблизи Ялты.
На слова артистки сразу же отреагировали путинские пропагандисты.
«София Михайловна, безусловно, разочаровала. В Крым она не приезжает. Хозяин — барин, себе же делает хуже. Природа в Крыму прекрасная, для здоровья полезная. Ей, насколько я знаю, крымский воздух очень важен»,— посетовал эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Отметим, что в интервью София Ротару рассказала о выступлении на фестивале Atlas Weekend 2019 и представила свою внучку, Софию Евдокименко — «талантливую и очень трудолюбивую» девушку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», София Ротару отказалась выступать в России якобы из-за «отсутствия прямого авиасообщения», при этом охотно гастролирует в Казахстане и других странах постсоветского пространства.
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