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Шоу-бизнес

Ассоль дождалась принца: певица назначила мистическую дату свадьбы (фото)

9:32 16 июля 2019 460
Катя Гуменюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Катя Гуменюк, известная как певица Ассоль, с детства покоряющая шоу-бизнес, назначила мистическую дату свадьбы. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и только сейчас влюбленные определились с датой, когда они официально станут мужем и женой.

Все это время помолвленные заканчивали учебу в лондонском Coventry University и были настолько заняты, что организация свадьбы постоянно уходила на второй план. И вот сейчас, когда лекции и экзамены позади, влюбленные смогли назначить дату важного события.

«19.09.19 — магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и в то же время не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать такое ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты» — рассказала Катя Гуменюк.

Ее жених Артем Тараненко — бизнес-аналитик, выпускник факультета Global Business Management лондонского университета Coventry. Артем и Катя знакомы с детства, но встречаться начали два года назад.

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