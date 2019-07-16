- 10:41 “Мы не допустим люстрации Революции достоинства”, — Вятрович
- 10:37 В Чечне самолет упал на частный дом: фото с места ЧП
- 10:34 В Кирилловке из-за сильного ветра туристы застряли на самой высокой в Украине карусели
- 10:30 Силовики провели обыски в офисе днепропетровских фискалов
- 10:20 Елена Темникова устроила пьяную вечеринку в Киеве
- 10:18 Под Киевом юноша расстрелял бывшую возлюбленную вместе с ее парнем и убил себя в отделении полиции
- 10:15 Tesla вместо велосипеда: "слуга народа" Зеленский обратился к украинцам из салона элитного электрокара
- 10:01 Продуктовые ярмарки в Киеве 16–21 июля: названы адреса
- 09:56 Еще один сын Зидана сменил клуб
- 09:55 Губит людей не пиво: в Киеве маршрутки моют водой из грязной лужи
- 09:41 В Украине вступил в силу закон об украинском языке: что важно знать
- 09:32 Ассоль дождалась принца: певица назначила мистическую дату свадьбы
Ассоль дождалась принца: певица назначила мистическую дату свадьбы (фото)
Катя Гуменюк, известная как певица Ассоль, с детства покоряющая шоу-бизнес, назначила мистическую дату свадьбы. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и только сейчас влюбленные определились с датой, когда они официально станут мужем и женой.
Все это время помолвленные заканчивали учебу в лондонском Coventry University и были настолько заняты, что организация свадьбы постоянно уходила на второй план. И вот сейчас, когда лекции и экзамены позади, влюбленные смогли назначить дату важного события.
«19.09.19 — магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и в то же время не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать такое ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты» — рассказала Катя Гуменюк.
Ее жених Артем Тараненко — бизнес-аналитик, выпускник факультета Global Business Management лондонского университета Coventry. Артем и Катя знакомы с детства, но встречаться начали два года назад.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица и актриса Алина Гросу вышла замуж в Италии.
Роскошный праздник на вилле Астор в Сорренто устроили Регина Тодоренко и Влад Топалов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.