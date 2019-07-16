Еще один сын Зидана сменил клуб (фото)

Спорт

Старший сын наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, 24-летний полузащитник Энцо Зидан (на фото), заключил контракт с «Авешем», сообщает официальный сайт португальского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона — до лета 2021 года. Футболист, последним клубом которого была швейцарская «Лозанна», достался «Авешу» бесплатно.

Энцо Зидан — воспитанник «Реала», в молодежных командах которого он выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время тренировался под руководством отца. После ухода из Королевского клуба полузащитник, в свое время вызывавшийся в юношеские сборные Испании и Франции, также защищал цвета «Алавеса».

Напомним, что совсем недавно еще один сын Зинедина Зидана — 21-летний голкипер Люка Зидан покинул «Реал» и на правах аренды отправился в клуб второго испанского дивизиона «Расинг» из Сантандера. Шаг вполне логичный, если учесть, что на позицию первого номера в Королевском клубе претендуют бельгиец Тибо Куртуа, костариканец Кейлор Навас и украинец Андрей Лунин.

Напомним, что, кроме Энцо и Люки, Зидан с супругой Вероникой воспитывает еще двух сыновей — 17-летнего Тео и 14-летнего Элиаса.

С супругой Вероникой Зидан-старший воспитывает четырех сыновей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинедин Зидан срочно покинул лагерь «Реала» в Канаде из-за смерти брата.

Фото ФК «Авеш», Instagram





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter