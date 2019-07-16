- 10:41 “Мы не допустим люстрации Революции достоинства”, — Вятрович
- 10:37 В Чечне самолет упал на частный дом: фото с места ЧП
- 10:34 В Кирилловке из-за сильного ветра туристы застряли на самой высокой в Украине карусели
- 10:30 Силовики провели обыски в офисе днепропетровских фискалов
- 10:20 Елена Темникова устроила пьяную вечеринку в Киеве
- 10:18 Под Киевом юноша расстрелял бывшую возлюбленную вместе с ее парнем и убил себя в отделении полиции
- 10:15 Tesla вместо велосипеда: "слуга народа" Зеленский обратился к украинцам из салона элитного электрокара
- 10:01 Продуктовые ярмарки в Киеве 16–21 июля: названы адреса
- 09:56 Еще один сын Зидана сменил клуб
- 09:55 Губит людей не пиво: в Киеве маршрутки моют водой из грязной лужи
- 09:41 В Украине вступил в силу закон об украинском языке: что важно знать
- 09:32 Ассоль дождалась принца: певица назначила мистическую дату свадьбы
Еще один сын Зидана сменил клуб (фото)
Старший сын наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, 24-летний полузащитник Энцо Зидан (на фото), заключил контракт с «Авешем», сообщает официальный сайт португальского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона — до лета 2021 года. Футболист, последним клубом которого была швейцарская «Лозанна», достался «Авешу» бесплатно.
Энцо Зидан — воспитанник «Реала», в молодежных командах которого он выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время тренировался под руководством отца. После ухода из Королевского клуба полузащитник, в свое время вызывавшийся в юношеские сборные Испании и Франции, также защищал цвета «Алавеса».
Напомним, что совсем недавно еще один сын Зинедина Зидана — 21-летний голкипер Люка Зидан покинул «Реал» и на правах аренды отправился в клуб второго испанского дивизиона «Расинг» из Сантандера. Шаг вполне логичный, если учесть, что на позицию первого номера в Королевском клубе претендуют бельгиец Тибо Куртуа, костариканец Кейлор Навас и украинец Андрей Лунин.
Напомним, что, кроме Энцо и Люки, Зидан с супругой Вероникой воспитывает еще двух сыновей — 17-летнего Тео и 14-летнего Элиаса.
С супругой Вероникой Зидан-старший воспитывает четырех сыновей
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинедин Зидан срочно покинул лагерь «Реала» в Канаде из-за смерти брата.
Фото ФК «Авеш», Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.