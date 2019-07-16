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Против Виктории Мухи используют черные технологии
Против кандидата в народные депутаты Виктории Мухи, которая имеет наибольшие шансы победить в одномандатном округе № 218 в Киеве, начали применять черные технологии. Жителей Святошинского и Оболонского районов, которые входят в этот округ, массово обзванивают с неизвестных телефонных номеров. Женский голос представляется именем кандидата и говорит «абсолютно провокационный текст». Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила Виктория Муха.
«После того, как была обнародована социология по округу № 218, некоторые мои оппоненты начали прибегать к истерическим действиям. Применяя против меня черные технологии», — написала она.
По словам Виктории Мухи, голос, которым к людям обращаются по телефону, даже не похож на ее.
«Уверена, что такие действия — дело рук совершенно случайных авантюристов. У них на этих выборах появился шанс прикрываться брендом пропрезидентской партии. Но своими действиями они президента только подставляют. Советую оппонентам бороться не против меня, а рассказывать избирателям о своих собственных достижениях. Например, о сотрудничестве с одиозным киевским застройщиком (фамилию легко найти в интернете) и какие планы на застройку Киева у них есть на будущее», — ответила Виктория Муха.
Также она подчеркнула, что за всю кампанию ни разу ни словом не упомянула своих конкурентов.
«Это подтвердит каждый из тысяч жителей, с которыми мы встречались за последний месяц. Говорить надо о себе, а не о других. Выливать через телефонные звонки грязь на конкурентов — это прежде всего неуважение к собственным избирателям. Хотя, возможно, этому учат в России, где один из моих конкурентов на округе № 218 очень долгое время работал в PR-агентстве (и до сих пор имеет дачу в Подмосковье)…» — добавила Виктория Муха.
Кандидат по округу № 218 сообщила, что с сегодняшнего дня расследованием этой провокации займутся правоохранительные органы. Уже несколько человек подтвердили, что собираются писать заявления в полицию. При этом она обнародовала номера телефонов, с которых идет обзвон.
По словам Мухи, это не первый случай, когда против нее применяют грязные технологии. До сих пор в публичную плоскость она это не выносила. «Но теперь, очевидно, стоит. Началось все с того, что оппоненты пытались зарегистрировать в округе № 218 моего „клона“ — тоже Муху Викторию. Также на мои встречи с жителями часто засылают провокаторов, которых легко распознают сами люди. В последнее время в интернете и в соцсетях появляется недостоверная на лживая информация обо мне. Теперь провокация с телефонными звонками», — написала она.
Виктория Муха призвала жителей Святошинского и Оболонского районов быть бдительными и не поддаваться на провокации.
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