Маленькая девочка достала ногой до подбородка 195-сантиметрового Ибрагимовича (видео)

Спорт

Бывший футболист «Барселоны», «Интера» и «Манчестер Юнайтед» швед Златан Ибрагимович, ныне выступающий в США, посетил школу тхэквондо в Карсоне (штат Калифорния).

Звездный игрок, известный своим пристрастием к боевым искусствам (в детстве Златан серьезно занимался тхэквондо, «дослужившись» до черного пояса), сфотографировался с учениками школы. Одна из девочек лет десяти решила продемонстрировать Ибрагимовичу свои умения, и ногой в шпагате достала до подбородка стоявшего футболиста, рост которого, на минуточку, — 195 сантиметров!

Отметим, что на днях швед был отмечен очередной индивидуальной наградой, получив приз лучшему игроку MLS (высший дивизион США) по итогам зрительского голосования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович поддержал мальчика, который боялся выходить на поле.

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