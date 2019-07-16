Происшествия

Иностранец вербовал в Одессе украинок для европейских борделей (фото)

36-летнего бельгийца задержали на горячем — во время попытки переправить трех украинок через государственную границу в пункте пропуска «Краковец». Ранее в Борисполе правоохранители задержали китайского торговца украинскими женщинами. А двух жителей Одесской области задержали при попытке вывезти женщин из Украины в израильские бордели.

«Во время совместной спецоперации сотрудники прокуратуры, полиции и пограничной службы разоблачили гражданина Королевства Бельгия при попытке переправить через украинско-польскую границу трех женщин. Их возраст — 27—38 лет. Злоумышленника задержали 15 июля в пункте пропуска Краковец, на границе с Польшей», — сообщили в Одесском региональном главке Нацполиции.

Из Польши женщин должны были переправить в Бельгию.

Как отмечается, злоумышленник через интернет подыскивал молодых украинок, которые испытывали материальные трудности, имели больных родственников, и предлагал «легкий» заработок за рубежом в сфере предоставления интимных услуг.

Внешность «работниц» вербовщик оценивал по отправленным ему портфолио и предлагал работу в борделях на территории Бельгии за 2 тысячи евро в неделю, а также проживание в арендованной квартире с другими девушками.

Дорожные расходы обязывался оплатить организатор поездки с условием, что сумму затрат женщины ему компенсируют с первой зарплаты.

Во время задержания у мужчины изъяли автомобиль, телефоны, банковские карты, записную книжку и другие вещественные доказательства.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к уголовному преступлению.

Ранее в Испании полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из них были украинки.

А в Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку из числа сотрудников управления по борьбе с торговлей людьми, которые обложили данью большинство местных «жриц любви».

Во Львове на горячем поймали женщину при попытке продать свою дочь в сексуальное рабство за границу.

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