Ракету хотели продать в Украину: в Италии разгорелся громкий оружейный скандал (фото)

Мир

В понедельник, 15 июля, в украинских СМИ появились сообщения о том, что итальянская полиция арестовала трех человек, которые намеревались продать оружие пророссийским наемникам на Донбассе. При этом в первоисточнике (в информации на сайте итальянской полиции) говорится: оружие предназначалось для сил, воюющих против сепаратистов Донбасса. Почему же возникла такая нестыковка, давайте разбираться.

«ФАКТЫ» приводят точный перевод информации с сайта итальянской полиции.

Заголовок звучит так: «В Турине остановлены неонацисты: они пытались продать ракету». Далее следует такой текст:

Антитеррористическое подразделение Turin Digos завершило этим утром (информация была размещена на сайте 15 июля 2019 года. — Ред.) операцию против трех человек, несущих ответственность за владение вооружениями и огнестрельным оружием.

Расследование началось около года назад, когда управление полиции Турина, координируемое Центральным директоратом полиции, выявило нескольких человек, связанных с ультраправыми политическими движениями и воевавших в Украине на Донбассе против сепаратистов.

В итоге благодаря прослушке и слежке было установлено, что житель Галларате в провинции Варезе незаконно хранил оружие, а также пытался продать ракету типа «воздух-воздух», которая была найдена и изъята в провинции Павия (на фото в заголовке. — Ред.).

Кроме этой ракеты, которая была без боеголовки, но полностью готова к использованию, следователи Digos изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет, 7 пистолетов, 3 короткоствола, 20 штыков, почти тысячу патронов и другие боеприпасы.

Дома у арестованного была найдена различная открытая нацистская символика.

Еще два человека, итальянец и швейцарец, также были арестованы, поскольку участвовали в продаже ракеты.

В операции принимали участие антитеррористические подразделения полицейских управлений Варезе, Павии, Новары и Форли-Чезены".

В этом официальном сообщение четко указывается, что подозреваемые воевали против сепаратистов. Кроме того, важное уточнение — оружие было изъято только в Павии.

Итальянское издание The Local сообщает, что арестованы 50-летний Фабио дель Берджоло, бывший офицер итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova, гражданин Швейцарии, 42-летний Алессандро Монти и 51-летний итальянец Фабио Бернарди.

Некоторые важные детали по этому делу сообщает также BBC. Ракета, которую нашла полиция, изготовлена во Франции. Это Matra Super 530 F. Согласно маркировке она должна была быть продана Катару. Ракета хранилась недалеко от аэропорта города Форли. Теперь полиция пытается выяснить, каким образом ракета оказалась в Италии.

По некоторым данным, в деле замешаны ультрас «Ювентуса».

На дель Берджоло, Монти и Бернарди полиция вышла в ходе масштабного расследования деятельности итальянских ультраправых, которые на самом деле поддерживают пророссийских сепаратистов на Донбассе. Почему полиция в данном случае решила, что ракета и оружие предназначались для тех, кто воюет против сепаратистов, пока не ясно.

Не исключено, что арестованные были связаны с тремя мужчинами, которые 3 июля решением суда в Генуе были признаны виновными в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов. Итальянец Антонио Катальдо и уроженец Албании Олси Крутани получили по два года и восемь месяцев тюрьмы каждый. Гражданин Молдовы Владимир Врбичии приговорен к году и четырем месяцам лишения свободы.

Стоит отметить, что итальянские органы правосудия уже показывали свое предвзятое отношение к Украине из-за войны на Донбассе. Так, бойца Нацгвардии Виталия Маркива суд Павии приговорил к 24 годам тюремного заключения якобы за убийство гражданина Италии и его российского переводчика. Показательно, что прокуратура требовала 17 лет тюрьмы, а Маркиву дали 24. Украинские власти считают приговор результатом действий российского лобби в Италии.

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